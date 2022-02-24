Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Инфографика
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774738384.html
В каких городах России закрыты аэропорты
В каких городах России закрыты аэропорты - РИА Новости, 24.02.2022
В каких городах России закрыты аэропорты
Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:14
2022-02-24T14:52
инфографика
россия
аэропорт
авиасообщение
общество
брянск
воронеж
курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774759844_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_668b449bf38b86c8817e1b9979e2a50a.png
Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний. Ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 2 марта 2022 года. Смотрите в инфографике Ria.ru, каких городов коснулась эта вынужденная мера.
россия
брянск
воронеж
курск
белгород
ростов
элиста
краснодар
ставрополь
геленджик
анапа
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Хомутова
Мария Хомутова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774759844_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4a4041d6aa43635c21a4a4521c78af4e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэропорт, авиасообщение, общество, брянск, воронеж, курск, транспорт, белгород, ростов, элиста, краснодар, ставрополь, геленджик, анапа, симферополь, инфографика, новости - туризм
14:14 24.02.2022 (обновлено: 14:52 24.02.2022)
 

В каких городах России закрыты аэропорты

Читать ria.ru в
Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний. Ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 2 марта 2022 года. Смотрите в инфографике Ria.ru, каких городов коснулась эта вынужденная мера.
В каких городах России закрыты аэропортыВ каких городах России закрыты аэропорты
Опубликовано: Мария Хомутова
 
ИнфографикаРоссияАэропортАвиасообщениеОбществоБрянскВоронежКурскТранспортБелгородРостовЭлистаКраснодарСтавропольГеленджикАнапаСимферопольНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала