https://ria.ru/20220224/aeroport-1774738384.html
В каких городах России закрыты аэропорты
В каких городах России закрыты аэропорты - РИА Новости, 24.02.2022
В каких городах России закрыты аэропорты
Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:14
2022-02-24T14:14
2022-02-24T14:52
инфографика
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аэропорт
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Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний. Ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 2 марта 2022 года. Смотрите в инфографике Ria.ru, каких городов коснулась эта вынужденная мера.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэропорт, авиасообщение, общество, брянск, воронеж, курск, транспорт, белгород, ростов, элиста, краснодар, ставрополь, геленджик, анапа, симферополь, инфографика, новости - туризм