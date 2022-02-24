https://ria.ru/20220224/aeroport-1774738384.html

В каких городах России закрыты аэропорты

В каких городах России закрыты аэропорты - РИА Новости, 24.02.2022

В каких городах России закрыты аэропорты

Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных РИА Новости, 24.02.2022

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инфографика

россия

аэропорт

авиасообщение

общество

брянск

воронеж

курск

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Работа 11 аэропортов юга России приостановлена из-за обострения ситуации на Украине. Со всеми изменениями в расписании пассажиры могут ознакомиться в социальных сетях и на сайтах авиакомпаний. Ограничение будет действовать до 03:45 по московскому времени 2 марта 2022 года. Смотрите в инфографике Ria.ru, каких городов коснулась эта вынужденная мера.

россия

брянск

воронеж

курск

белгород

ростов

элиста

краснодар

ставрополь

геленджик

анапа

симферополь

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2022

Мария Хомутова

Мария Хомутова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Хомутова

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