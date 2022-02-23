https://ria.ru/20220223/vstrecha-1774525311.html

Эксперт прокомментировал отмену встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

Эксперт прокомментировал отмену встречи Лаврова и Блинкена в Женеве - РИА Новости, 23.02.2022

Эксперт прокомментировал отмену встречи Лаврова и Блинкена в Женеве

Отмена встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве - важный сигнал, который предвещает паузу в российско-американских... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:15

2022-02-23T13:15

2022-02-23T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

политика

андрей кортунов

россия

сша

нато

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отмена встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве - важный сигнал, который предвещает паузу в российско-американских отношениях, но диалог не будет полностью прекращен, однако переговорные позиции Запада станут более жесткими, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Ранее Блинкен объявил, что отменяет встречу с главой МИД РФ, которая планировалась на 24 февраля, поскольку в условиях ситуации на Украине она не имеет смысла. Блинкен сообщил, что во вторник направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией, в том числе на высшем уровне, "если и когда" та пойдет на деэскалацию кризиса вокруг Украины."(Отмена встречи Блинкена и Лаврова) - это, конечно, важный сигнал, я думаю, что он предвещает паузу не только в российско-американских переговорах, но и в переговорах (РФ) с другими странами Запада. По всей видимости, сейчас в ближайшее время не будет таких визитов в Москву, которые мы наблюдали, и, наверное, Запад хочет продемонстрировать свое недовольство теми решениями, которые были в Москве приняты", - пояснил эксперт."Но это не означает, что диалог будет полностью прекращен. Мне кажется, что диалог необходим не только России, но и западным партнерам, поэтому в какой-то форме на каком-то этапе он будет восстановлен", - полагает Кортунов.Он добавил, что переговорные позиции Запада теперь будут более жесткими, не все из тех ответных предложений по гарантиям безопасности, которые были изложены в документе, опубликованном ранее в El Pais, сохранятся."Многое будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация на Украине. На Западе считают, что признание суверенитета республик ДНР и ЛНР - это прелюдия к большой военной операции на территории Украины. Конечно, это изменит ситуацию, если такая операция состоится. Тогда эти контакты будут отложены еще на более долгий срок", - отметил эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Российский президент Владимир Путин заявил ранее, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.При этом президент заявил, что не говорил, что "наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220223/konflikt-1774521392.html

https://ria.ru/20220223/podchinenie-1774478395.html

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774515157.html

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Влада Копылова

политика, андрей кортунов, россия, сша, нато, сергей лавров, энтони блинкен, донбасс