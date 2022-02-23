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Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России
Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России - РИА Новости, 23.02.2022
Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России
Вооруженные силы России эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов, отметил министр обороны Сергей Шойгу в приказе по случаю РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:06
2022-02-23T06:10
безопасность
армия
общество
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
день защитника отечества
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов, отметил министр обороны Сергей Шойгу в приказе по случаю отмечаемого в среду Дня защитника Отечества.Министр поздравил военных и ветеранов. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России!" — отмечается в документе.Он приказал провести в среду в 21.00 по местному времени артиллерийские салюты с привлечением воинских частей. Салюты проведут в городах-героях: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Как сообщили в центре погоды "Фобос", москвичей в День защитника Отечества ожидает температура как в конце марта — воздух может прогреться до плюс 3, возможны "символические" скоротечные осадки.
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безопасность, армия, общество, вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, день защитника отечества, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
02:06 23.02.2022 (обновлено: 06:10 23.02.2022)
 
Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России

Министр обороны Шойгу: российские военные эффективно обеспечивают безопасность страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов, отметил министр обороны Сергей Шойгу в приказе по случаю отмечаемого в среду Дня защитника Отечества.

"Сегодня личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм", — говорится в приказе Шойгу, который приводит Минобороны.

Министр поздравил военных и ветеранов. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России!" — отмечается в документе.
Он приказал провести в среду в 21.00 по местному времени артиллерийские салюты с привлечением воинских частей. Салюты проведут в городах-героях: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Как сообщили в центре погоды "Фобос", москвичей в День защитника Отечества ожидает температура как в конце марта — воздух может прогреться до плюс 3, возможны "символические" скоротечные осадки.
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Опубликовано: Никита Стома
 
БезопасностьАрмияОбществоВооруженные силы РФСергей ШойгуРоссияДень защитника ОтечестваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Москва
 
 
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