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Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России

Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России - РИА Новости, 23.02.2022

Шойгу оценил эффективность вооруженных сил России

Вооруженные силы России эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов, отметил министр обороны Сергей Шойгу в приказе по случаю РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:06

2022-02-23T02:06

2022-02-23T06:10

безопасность

армия

общество

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

день защитника отечества

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России эффективно обеспечивают безопасность страны и защиту ее национальных интересов, отметил министр обороны Сергей Шойгу в приказе по случаю отмечаемого в среду Дня защитника Отечества.Министр поздравил военных и ветеранов. "Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в службе и труде на благо России!" — отмечается в документе.Он приказал провести в среду в 21.00 по местному времени артиллерийские салюты с привлечением воинских частей. Салюты проведут в городах-героях: Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Также салюты пройдут в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Как сообщили в центре погоды "Фобос", москвичей в День защитника Отечества ожидает температура как в конце марта — воздух может прогреться до плюс 3, возможны "символические" скоротечные осадки.

https://ria.ru/20220219/sderzhivanie-1773645346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

безопасность, армия, общество, вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, день защитника отечества, министерство обороны рф (минобороны рф), москва