https://ria.ru/20220223/volonter-1774495905.html

Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР

Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР

Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор". РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:15

2022-02-23T09:15

2022-02-23T09:15

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

общероссийский народный фронт

единая россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор"."Волонтеры будут координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, формированию продовольственных наборов, окажут медицинскую, психологическую помощь, помогут в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтеров", - сообщает Центр "Выбор".Уточняется, что на базе центра находится муниципальный штаб.Сбором гуманитарной помощи занимается общественная организация корпус добровольцев Благовещенска, она присоединилась к акции "МыВместе", которая проводится в разных регионах России."В Амурской области волонтеры центра "Выбор", корпус добровольцев Благовещенска, члены молодой гвардии "Единой России", Молодёжки ОНФ с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас, как никогда, важно почувствовать, что мы вместе", - сообщает корпус добровольцев Благовещенска.Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион готов принять людей, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР, сейчас просчитываются возможности.

https://ria.ru/20220223/obstrel-1774489777.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общероссийский народный фронт, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию