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https://ria.ru/20220223/volonter-1774495905.html
Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР
Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР
Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор". РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:15
2022-02-23T09:15
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общероссийский народный фронт
единая россия
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор"."Волонтеры будут координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, формированию продовольственных наборов, окажут медицинскую, психологическую помощь, помогут в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтеров", - сообщает Центр "Выбор".Уточняется, что на базе центра находится муниципальный штаб.Сбором гуманитарной помощи занимается общественная организация корпус добровольцев Благовещенска, она присоединилась к акции "МыВместе", которая проводится в разных регионах России."В Амурской области волонтеры центра "Выбор", корпус добровольцев Благовещенска, члены молодой гвардии "Единой России", Молодёжки ОНФ с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас, как никогда, важно почувствовать, что мы вместе", - сообщает корпус добровольцев Благовещенска.Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион готов принять людей, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР, сейчас просчитываются возможности.
https://ria.ru/20220223/obstrel-1774489777.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общероссийский народный фронт, единая россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию
09:15 23.02.2022
 
Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР

Центр "Выбор": волонтеры из Приамурья готовы помочь прибывающим из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор".
"Волонтеры будут координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, формированию продовольственных наборов, окажут медицинскую, психологическую помощь, помогут в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтеров", - сообщает Центр "Выбор".
Уточняется, что на базе центра находится муниципальный штаб.
Сбором гуманитарной помощи занимается общественная организация корпус добровольцев Благовещенска, она присоединилась к акции "МыВместе", которая проводится в разных регионах России.
Амурской области волонтеры центра "Выбор", корпус добровольцев Благовещенска, члены молодой гвардии "Единой России", Молодёжки ОНФ с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас, как никогда, важно почувствовать, что мы вместе", - сообщает корпус добровольцев Благовещенска.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион готов принять людей, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР, сейчас просчитываются возможности.
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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