Волонтеры из Приамурья выразили готовность помочь прибывающим из ДНР и ЛНР
Центр "Выбор": волонтеры из Приамурья готовы помочь прибывающим из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 фев – РИА Новости. Волонтеры из Амурской области готовы помочь людям, прибывающим из Донецкой и Луганской Народных Республик, об этом сообщает молодежный центр "Выбор".
"Волонтеры будут координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, формированию продовольственных наборов, окажут медицинскую, психологическую помощь, помогут в качестве педагогов и аниматоров для детей, автоволонтеров", - сообщает Центр "Выбор".
Уточняется, что на базе центра находится муниципальный штаб.
Сбором гуманитарной помощи занимается общественная организация корпус добровольцев Благовещенска, она присоединилась к акции "МыВместе", которая проводится в разных регионах России.
"В Амурской области волонтеры центра "Выбор", корпус добровольцев Благовещенска, члены молодой гвардии "Единой России", Молодёжки ОНФ с готовностью присоединяются к работе регионального штаба акции по сбору гуманитарной помощи. Мы всецело поддерживаем решение о признании суверенитета и независимости ЛНР и ДНР и считаем, что именно сейчас, как никогда, важно почувствовать, что мы вместе", - сообщает корпус добровольцев Благовещенска.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион готов принять людей, вынужденных покинуть ЛНР и ДНР, сейчас просчитываются возможности.
Опубликовано: Варвара Скокшина