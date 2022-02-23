https://ria.ru/20220223/vasilev-1774575167.html

Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире

Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире - РИА Новости, 23.02.2022

Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире

Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T19:37

2022-02-23T19:37

2022-02-23T19:40

кировская область

общество

сергей соколов

иван конев

владимир путин

киров

россия

луганская народная республика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.В День защитника Отечества глава региона возложил цветы к обелиску "Воинам-кировчанам". На аллее Славы в парке Победы города Кирова увековечена память прославленных полководцев и кировчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы."Встречаясь у Вечного огня на 9 Мая, на 23 Февраля, мы желаем всем жителям без исключения мирного неба над головой, вспоминаем защитников Отечества, которые в разное время отдавали долг Родине, защищали ее от внешних посягательств. В очередной раз мы все вместе имеем возможность убедиться в том, насколько хрупок мир и насколько важна серьезная армия, ответственные люди, настоящие патриоты, которые стоят на страже и защите нашего Отечества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы остановить происходившее там кровопролитие. "Мы поддерживаем действия главы государства и абсолютно уверены в том, что не в первый раз на протяжении истории нашей великой страны сумеем отстоять мир и спокойствие наших граждан. Хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто служит в армии, тем, кто трудится на наших оборонных предприятиях, делал это в годы Великой Отечественной войны, делает это сейчас, потому что сильная армия, сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире", - сказал Васильев.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что регион всегда славился своими героями, которые стояли на защите Родины, — это знаменитые маршалы Советского Союза Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов. "Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов", — сказал он.Отмечается, что праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества, проходят в Кировской области с 17 февраля. Жители принимают участие в различных акциях и конкурсах, концертных программах, проектах, посвященных истории России и родного края.

https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей соколов, иван конев, владимир путин, киров, россия, луганская народная республика, великая отечественная война (1941-1945), кировская область