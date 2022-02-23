19:37 23.02.2022 (обновлено: 19:40 23.02.2022)
Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире
Кировский губернатор Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
В День защитника Отечества глава региона возложил цветы к обелиску "Воинам-кировчанам". На аллее Славы в парке Победы города Кирова увековечена память прославленных полководцев и кировчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
"Встречаясь у Вечного огня на 9 Мая, на 23 Февраля, мы желаем всем жителям без исключения мирного неба над головой, вспоминаем защитников Отечества, которые в разное время отдавали долг Родине, защищали ее от внешних посягательств. В очередной раз мы все вместе имеем возможность убедиться в том, насколько хрупок мир и насколько важна серьезная армия, ответственные люди, настоящие патриоты, которые стоят на страже и защите нашего Отечества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы остановить происходившее там кровопролитие. "Мы поддерживаем действия главы государства и абсолютно уверены в том, что не в первый раз на протяжении истории нашей великой страны сумеем отстоять мир и спокойствие наших граждан. Хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто служит в армии, тем, кто трудится на наших оборонных предприятиях, делал это в годы Великой Отечественной войны, делает это сейчас, потому что сильная армия, сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире", - сказал Васильев.
Вчера, 00:24День защитника Отечества
Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что регион всегда славился своими героями, которые стояли на защите Родины, — это знаменитые маршалы Советского Союза Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов. "Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов", — сказал он.
Отмечается, что праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества, проходят в Кировской области с 17 февраля. Жители принимают участие в различных акциях и конкурсах, концертных программах, проектах, посвященных истории России и родного края.
Опубликовано: Наталья Макарова