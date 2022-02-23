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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20220223/vasilev-1774575167.html
Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире
Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире - РИА Новости, 23.02.2022
Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире
Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T19:37
2022-02-23T19:40
кировская область
общество
сергей соколов
иван конев
владимир путин
киров
россия
луганская народная республика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.В День защитника Отечества глава региона возложил цветы к обелиску "Воинам-кировчанам". На аллее Славы в парке Победы города Кирова увековечена память прославленных полководцев и кировчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы."Встречаясь у Вечного огня на 9 Мая, на 23 Февраля, мы желаем всем жителям без исключения мирного неба над головой, вспоминаем защитников Отечества, которые в разное время отдавали долг Родине, защищали ее от внешних посягательств. В очередной раз мы все вместе имеем возможность убедиться в том, насколько хрупок мир и насколько важна серьезная армия, ответственные люди, настоящие патриоты, которые стоят на страже и защите нашего Отечества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы остановить происходившее там кровопролитие. "Мы поддерживаем действия главы государства и абсолютно уверены в том, что не в первый раз на протяжении истории нашей великой страны сумеем отстоять мир и спокойствие наших граждан. Хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто служит в армии, тем, кто трудится на наших оборонных предприятиях, делал это в годы Великой Отечественной войны, делает это сейчас, потому что сильная армия, сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире", - сказал Васильев.Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что регион всегда славился своими героями, которые стояли на защите Родины, — это знаменитые маршалы Советского Союза Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов. "Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов", — сказал он.Отмечается, что праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества, проходят в Кировской области с 17 февраля. Жители принимают участие в различных акциях и конкурсах, концертных программах, проектах, посвященных истории России и родного края.
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общество, сергей соколов, иван конев, владимир путин, киров, россия, луганская народная республика, великая отечественная война (1941-1945), кировская область
19:37 23.02.2022 (обновлено: 19:40 23.02.2022)
 
Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире

Кировский губернатор Васильев назвал сильную армию "залогом уважения" страны во всем мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Сильная армия и сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире, заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.
В День защитника Отечества глава региона возложил цветы к обелиску "Воинам-кировчанам". На аллее Славы в парке Победы города Кирова увековечена память прославленных полководцев и кировчан – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
"Встречаясь у Вечного огня на 9 Мая, на 23 Февраля, мы желаем всем жителям без исключения мирного неба над головой, вспоминаем защитников Отечества, которые в разное время отдавали долг Родине, защищали ее от внешних посягательств. В очередной раз мы все вместе имеем возможность убедиться в том, насколько хрупок мир и насколько важна серьезная армия, ответственные люди, настоящие патриоты, которые стоят на страже и защите нашего Отечества", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Васильева.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик, чтобы остановить происходившее там кровопролитие. "Мы поддерживаем действия главы государства и абсолютно уверены в том, что не в первый раз на протяжении истории нашей великой страны сумеем отстоять мир и спокойствие наших граждан. Хочется сказать слова огромной благодарности тем, кто служит в армии, тем, кто трудится на наших оборонных предприятиях, делал это в годы Великой Отечественной войны, делает это сейчас, потому что сильная армия, сильная промышленность – залог уважения нашей страны во всем мире", - сказал Васильев.
Праздничное украшение Москвы ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 00:24
День защитника Отечества
Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подчеркнул, что регион всегда славился своими героями, которые стояли на защите Родины, — это знаменитые маршалы Советского Союза Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов. "Все мы выросли на героических примерах наших прославленных земляков, гордимся ими и стараемся быть достойными их подвигов", — сказал он.
Отмечается, что праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества, проходят в Кировской области с 17 февраля. Жители принимают участие в различных акциях и конкурсах, концертных программах, проектах, посвященных истории России и родного края.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Кировская областьОбществоСергей СоколовИван КоневВладимир ПутинКировРоссияЛуганская Народная РеспубликаВеликая Отечественная война (1941-1945)Кировская область
 
 
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