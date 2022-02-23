https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774548197.html

В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР

В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР

Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда западными оппонентами, заявила РИА Новости сенатор от РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:59

2022-02-23T15:59

2022-02-23T15:59

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

совет федерации рф

госдума рф

евросоюз

россия

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда западными оппонентами, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций. Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации."Находясь с 2014 года в санкционных списках США, Великобритании, Австралии, Евросоюза, Канады, могу с уверенностью сказать, что никакого значения для меня, моей семьи эти санкции не имеют. Это лишь зарубежная оценка нашего труда оппонентами моего отечества", - сказала Ковитиди.По ее словам, давно уже пора провести ревизию "бесполезных наштампованных" санаций, поскольку в некоторых из них россияне фигурируют не единожды.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, совет федерации рф, госдума рф, евросоюз, россия, сша, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии