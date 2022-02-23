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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774548197.html
В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР
В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022
В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР
Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда западными оппонентами, заявила РИА Новости сенатор от РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:59
2022-02-23T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
совет федерации рф
госдума рф
евросоюз
россия
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда западными оппонентами, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций. Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации."Находясь с 2014 года в санкционных списках США, Великобритании, Австралии, Евросоюза, Канады, могу с уверенностью сказать, что никакого значения для меня, моей семьи эти санкции не имеют. Это лишь зарубежная оценка нашего труда оппонентами моего отечества", - сказала Ковитиди.По ее словам, давно уже пора провести ревизию "бесполезных наштампованных" санаций, поскольку в некоторых из них россияне фигурируют не единожды.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика, совет федерации рф, госдума рф, евросоюз, россия, сша, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:59 23.02.2022
 
В Совфеде прокомментировали санкции для голосовавших за признание ДНР и ЛНР

Сенатор Ковитиди назвала санкции для российских парламентариев оценкой их труда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Санкции в отношении проголосовавших за признание ДНР и ЛНР российских парламентариев - это оценка их труда западными оппонентами, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости - всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке - 27 физлиц и организаций. Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев
"Находясь с 2014 года в санкционных списках США, Великобритании, Австралии, Евросоюза, Канады, могу с уверенностью сказать, что никакого значения для меня, моей семьи эти санкции не имеют. Это лишь зарубежная оценка нашего труда оппонентами моего отечества", - сказала Ковитиди.
По ее словам, давно уже пора провести ревизию "бесполезных наштампованных" санаций, поскольку в некоторых из них россияне фигурируют не единожды.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФГосдума РФЕвросоюзРоссияСШАСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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