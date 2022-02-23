https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774537872.html

В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев

В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев - РИА Новости, 23.02.2022

В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев

Введение санкций со стороны Украины в очередной раз докажет, что люди предпочтут находиться под ограничениями, но не под руководством Запада, любые такие меры... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:55

2022-02-23T14:55

2022-02-23T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Введение санкций со стороны Украины в очередной раз докажет, что люди предпочтут находиться под ограничениями, но не под руководством Запада, любые такие меры наносят существенный вред межпарламентскому сотрудничеству, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации РФ. При этом в списке всего 351 человек - депутаты ГД, члены совбеза РФ и Совета Федерации.Как напомнил парламентарий, санкции вводятся против депутатов, проголосовавших за обращение к президенту с просьбой признать независимость Республик, однако, добавил он, не ясно, почему количество проголосовавших не совпадает с тем, сколько людей могут оказаться под этими санкциями."Таких (проголосовавших) у нас в Думе было 358 человек, почему в списке 351 человек, я сказать не могу", - добавил политик.Он отметил, что еще не знает, находится ли сам в санкционных списках, но "еще не вечер и будет какое-то дополнение в этих списках". "Думаю, по мере развития ситуации они вспомнят, кого они забыли", - добавил депутат.Как рассказал Затулин, его личный опыт нахождения под санкциями один из самых богатых. По его словам, еще в 1996-м году Украина запретила политику въезд в Крым и Севастополь сроком на пять лет, шесть раз объявляла персоной нон-грата, при Порошенко запрещала въезд на территорию страны и постановляла заочно арестовать.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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