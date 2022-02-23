В Госдуме прокомментировали санкции против российских парламентариев
Депутат Затулин о санкциях против парламентариев: лучше так, чем плясать под дудку Запада
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Введение санкций со стороны Украины в очередной раз докажет, что люди предпочтут находиться под ограничениями, но не под руководством Запада, любые такие меры наносят существенный вред межпарламентскому сотрудничеству, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации РФ. При этом в списке всего 351 человек - депутаты ГД, члены совбеза РФ и Совета Федерации.
"Запад сделал это традицией своего поведения, и ничего умного в этом я не вижу. Это лишний повод продемонстрировать, что люди в России предпочитают быть под санкциями, чем плясать под дудку Запада и не быть под санкциями", - подчеркнул политик.
Как напомнил парламентарий, санкции вводятся против депутатов, проголосовавших за обращение к президенту с просьбой признать независимость Республик, однако, добавил он, не ясно, почему количество проголосовавших не совпадает с тем, сколько людей могут оказаться под этими санкциями.
"Таких (проголосовавших) у нас в Думе было 358 человек, почему в списке 351 человек, я сказать не могу", - добавил политик.
Он отметил, что еще не знает, находится ли сам в санкционных списках, но "еще не вечер и будет какое-то дополнение в этих списках". "Думаю, по мере развития ситуации они вспомнят, кого они забыли", - добавил депутат.
Как рассказал Затулин, его личный опыт нахождения под санкциями один из самых богатых. По его словам, еще в 1996-м году Украина запретила политику въезд в Крым и Севастополь сроком на пять лет, шесть раз объявляла персоной нон-грата, при Порошенко запрещала въезд на территорию страны и постановляла заочно арестовать.
"Ничего приятного из санкций, конечно, не происходит, они только разрушают оставшиеся мазки, например, в парламентском общении. (Межпарламентский диалог - ред.) будет сводиться к минимуму, особенно с теми странами, которые налагают санкции. Придется отменить целый ряд запланированных мероприятий, скорее всего, или участвовать в них онлайн", - констатировал депутат.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова