https://ria.ru/20220223/s-400-1774553992.html

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае ракетной атаки на Турцию

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае ракетной атаки на Турцию - РИА Новости, 23.02.2022

Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае ракетной атаки на Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что видит попытки создать полемику вокруг приобретения Турцией российских С-400, по его словам, системы ждут там, где им... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:44

2022-02-23T16:44

2022-02-23T16:45

россия

турция

с-400 «триумф»

в мире

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что видит попытки создать полемику вокруг приобретения Турцией российских С-400, по его словам, системы ждут там, где им нужно ждать, и будут применены в случае ракетной атаки на Турцию.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400."Мы видим попытку создать полемику по поводу С-400, закупленных в рамках потребности в системе ПВО дальнего действия в регионе, где неопределенность и угрозы никогда не уменьшались. Прежде всего, наиболее важным моментом, который следует иметь в виду и хорошо понять, является следующее: вопрос обороны и безопасности - это вопрос, который следует держать в стороне от повседневной политики, и он касается 84 миллионов человек, а именно жителей нашей страны", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из африканского турне.По его словам, "в частности, российско-украинский кризис подтверждает необходимость этого вооружения"."…На всех уровнях постоянно подчеркивалось, что С-400 является оборонительной системой вооружения и что приобретение этой системы вооружения является не выбором, а необходимостью. Наш министр национальной обороны также сказал всем ясно и прозрачно: если нет нападения или угрозы, это система, которая никому не причиняет вреда. Нашим приоритетом является безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую мы получили от России, но от наших союзников", - заявил турецкий лидер."Кто бы ни атаковал нашу страну ракетой, система будет применена. Также говорят, что С-400 ждут в ангаре. С-400 ждут там, где им нужно ждать. Конечно, это конфиденциальные вопросы. Мы знаем, что проведены все необходимые заготовки для использования этой системы в случае необходимости и что процесс идет как надо", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220202/s-400-1770603924.html

https://ria.ru/20220108/pokupka-1766992449.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, с-400 «триумф», в мире, реджеп тайип эрдоган