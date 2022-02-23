16:21 23.02.2022 (обновлено: 17:54 23.02.2022)
В RT прокомментировали слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание
Замглавреда RT Белкина: британский регулятор раньше не сомневался в правомерности лицензии
Рекламный плакат RT в лондонском метро
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о пересмотре лицензии.
Ранее Джонсон заявил, что британский министр по вопросам культуры, прессы и спорта поручил медиарегулятору Ofcom пересмотреть лицензию телеканала RT на вещание в Британии.
"Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране", - сказала РИА Новости замглавреда RT Анна Белкина.
Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления. "Это показывает, что их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция", - отметила Белкина.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Опубликовано: Наталья Макарова