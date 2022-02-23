https://ria.ru/20220223/rt-1774551293.html

В RT прокомментировали слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание

В RT прокомментировали слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание - РИА Новости, 23.02.2022

В RT прокомментировали слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание

Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT, комментируя слова... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:21

2022-02-23T16:21

2022-02-23T17:54

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность лицензии RT, заявила РИА Новости заместитель главного редактора RT, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о пересмотре лицензии.Ранее Джонсон заявил, что британский министр по вопросам культуры, прессы и спорта поручил медиарегулятору Ofcom пересмотреть лицензию телеканала RT на вещание в Британии."Британский регулятор Ofcom никогда не подвергал сомнению правомерность выданной каналу лицензии. За последние четыре года RT ни разу не нарушил правила вещания, установленные Ofcom, чего нельзя сказать о многих других телеканалах в стране", - сказала РИА Новости замглавреда RT Анна Белкина.Она добавила, что британские политики открыто вмешиваются в работу институтов, которые они называют якобы независимыми и полностью свободными от политического давления. "Это показывает, что их самопровозглашенная приверженность таким ценностям, как свобода слова и независимость регулирующих органов, не более чем фикция", - отметила Белкина.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Джонсона про обращение к медиарегулятору, отметив, что "все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет". Она добавила, что это признание "бесценно". По ее словам, если Британия реализует угрозы в отношении российских СМИ, ответные меры не заставят себя ждать.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220223/smi-1774551150.html

https://ria.ru/20220221/rt-1774167151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

борис джонсон, великобритания, телеканал rt, в мире, анна белкина, мария захарова, сша, россия, франция, европарламент, ofcom