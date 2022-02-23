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МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT
МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT - РИА Новости, 23.02.2022
МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про обращение к медиарегулятору с... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:58
2022-02-23T15:59
в мире
сша
франция
европарламент
ofcom
telegram (приложение)
мария захарова
борис джонсон
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про обращение к медиарегулятору с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.Ранее Джонсон заявил, что британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT."То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание. Это бесценно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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в мире, сша, франция, европарламент, ofcom, telegram (приложение), мария захарова, борис джонсон, великобритания
15:58 23.02.2022 (обновлено: 15:59 23.02.2022)
 
МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT

Захарова прокомментировала слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT в Британии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про обращение к медиарегулятору с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.
Ранее Джонсон заявил, что британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.
"То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание. Это бесценно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:52
Британский регулятор Ofcom пересмотрит лицензию RT на вещание
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСШАФранцияЕвропарламентOfcomTelegram (приложение)Мария ЗахароваБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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