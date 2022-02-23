https://ria.ru/20220223/rt-1774547947.html

МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT

МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT - РИА Новости, 23.02.2022

МИД прокомментировал слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание RT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про обращение к медиарегулятору с... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:58

2022-02-23T15:58

2022-02-23T15:59

в мире

сша

франция

европарламент

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про обращение к медиарегулятору с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.Ранее Джонсон заявил, что британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT."То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание. Это бесценно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220223/velikobritaniya-1774546869.html

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Петр Попадюк

в мире, сша, франция, европарламент, ofcom, telegram (приложение), мария захарова, борис джонсон, великобритания