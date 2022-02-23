https://ria.ru/20220223/razgovor-1774535250.html
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду - РИА Новости, 23.02.2022
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:36
2022-02-23T14:36
2022-02-23T14:38
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
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в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по телефону: такой разговор планируется.Ранее Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО."Да. Действительно такой разговор планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах президента России.
https://ria.ru/20220223/erdogan-1774533883.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, дмитрий песков, политика, нато, в мире
14:36 23.02.2022 (обновлено: 14:38 23.02.2022)
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду
Пресс-секретарь Кремля Песков: на среду запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана