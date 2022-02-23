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Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду - РИА Новости, 23.02.2022
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T14:36
2022-02-23T14:38
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
дмитрий песков
политика
нато
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по телефону: такой разговор планируется.Ранее Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО."Да. Действительно такой разговор планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах президента России.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, дмитрий песков, политика, нато, в мире
14:36 23.02.2022 (обновлено: 14:38 23.02.2022)
 
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду

Пресс-секретарь Кремля Песков: на среду запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по телефону: такой разговор планируется.
Ранее Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 14:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что продолжит "телефонную дипломатию" с Путиным
"Да. Действительно такой разговор планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах президента России.
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияДмитрий ПесковПолитикаНАТОВ мире
 
 
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