https://ria.ru/20220223/razgovor-1774535250.html

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду - РИА Новости, 23.02.2022

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Эрдогана в среду

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:36

2022-02-23T14:36

2022-02-23T14:38

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят сегодня по телефону: такой разговор планируется.Ранее Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным после саммита НАТО."Да. Действительно такой разговор планируется", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах президента России.

https://ria.ru/20220223/erdogan-1774533883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, дмитрий песков, политика, нато, в мире