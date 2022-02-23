https://ria.ru/20220223/putin-1774558581.html

Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию

Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию - РИА Новости, 23.02.2022

Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T17:12

2022-02-23T17:12

2022-02-23T18:23

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

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АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает канцелярия турецкого лидера."В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", - сообщила канцелярия.

https://ria.ru/20220223/s-400-1774553992.html

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турция

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Петр Попадюк

россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире