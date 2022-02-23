https://ria.ru/20220223/putin-1774558581.html
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию - РИА Новости, 23.02.2022
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:12
2022-02-23T17:12
2022-02-23T18:23
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает канцелярия турецкого лидера."В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", - сообщила канцелярия.
https://ria.ru/20220223/s-400-1774553992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
17:12 23.02.2022 (обновлено: 18:23 23.02.2022)
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию
Президент Турции Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в страну