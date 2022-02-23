Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220223/putin-1774558581.html
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию - РИА Новости, 23.02.2022
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T17:12
2022-02-23T18:23
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_7e186bf7cc5f7024a2334519bb991431.jpg
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает канцелярия турецкого лидера."В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", - сообщила канцелярия.
https://ria.ru/20220223/s-400-1774553992.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241094_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e34364640d876ca83c08fe1784e045d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
17:12 23.02.2022 (обновлено: 18:23 23.02.2022)
 
Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в Турцию

Президент Турции Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита Путина в страну

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что ожидает скорейшего визита российского лидера в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"В телефонном разговоре президент Эрдоган заявил, что ожидает, что президент России Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня", - сообщила канцелярия.
Зенитный ракетный комплекс С-400 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:44
Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае ракетной атаки на Турцию
Опубликовано: Петр Попадюк
 
РоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала