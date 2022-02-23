https://ria.ru/20220223/polsha-1774510599.html

Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу

Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.02.2022

Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу

Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:24

2022-02-23T11:24

2022-02-23T11:41

распространение коронавируса

в мире

польша

коронавирус covid-19

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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве."После консультаций с медиками и наблюдения, что делается у нас и в соседних странах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. Сегодня мы отменяем большинство обострений. Будет обязательно только ношение масок в общественных местах", - сказал Моравецкий.По данным минздрава, с начала пандемии число летальных случаев в Польше составило более 10 тысяч, выявлено 5,6 миллиона заболевших.Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что отменить ограничения позволил тот факт, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не привел к росту числа госпитализаций, как это закладывалось в негативном сценарии.Кроме того, по его словам, в Польше привито от коронавируса 65,6% взрослых людей, что также повлияло на решение правительства.Первый пациент с COVID-19 был выявлен в Польше 4 марта 2020 года. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

https://ria.ru/20220222/avstriya-1774314056.html

польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, коронавирус covid-19