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Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу
Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 23.02.2022
Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу
Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:24
2022-02-23T11:41
распространение коронавируса
в мире
польша
коронавирус covid-19
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве."После консультаций с медиками и наблюдения, что делается у нас и в соседних странах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. Сегодня мы отменяем большинство обострений. Будет обязательно только ношение масок в общественных местах", - сказал Моравецкий.По данным минздрава, с начала пандемии число летальных случаев в Польше составило более 10 тысяч, выявлено 5,6 миллиона заболевших.Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что отменить ограничения позволил тот факт, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не привел к росту числа госпитализаций, как это закладывалось в негативном сценарии.Кроме того, по его словам, в Польше привито от коронавируса 65,6% взрослых людей, что также повлияло на решение правительства.Первый пациент с COVID-19 был выявлен в Польше 4 марта 2020 года. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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в мире, польша, коронавирус covid-19
11:24 23.02.2022 (обновлено: 11:41 23.02.2022)
 
Польша отменяет почти все ограничения по коронавирусу

В Польше из ограничений по коронавирусу оставят лишь ношение масок в общественных местах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛюди на остановке общественного транспорта в Варшаве
Люди на остановке общественного транспорта в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Люди на остановке общественного транспорта в Варшаве
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польша отменяет все противоэпидемические ограничения кроме обязанности ношения масок в общественных местах, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.
"После консультаций с медиками и наблюдения, что делается у нас и в соседних странах, мы видим, что можно отменить значительную часть ограничений. Сегодня мы отменяем большинство обострений. Будет обязательно только ношение масок в общественных местах", - сказал Моравецкий.
По данным минздрава, с начала пандемии число летальных случаев в Польше составило более 10 тысяч, выявлено 5,6 миллиона заболевших.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что отменить ограничения позволил тот факт, что значительный рост заболеваемости коронавирусом не привел к росту числа госпитализаций, как это закладывалось в негативном сценарии.
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Кроме того, по его словам, в Польше привито от коронавируса 65,6% взрослых людей, что также повлияло на решение правительства.
Первый пациент с COVID-19 был выявлен в Польше 4 марта 2020 года. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
Опубликовано: Влада Копылова
 
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