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Заместители Шойгу возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Заместители Шойгу возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2022

Заместители Шойгу возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

Заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родов российских войск возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:57

2022-02-23T13:57

2022-02-23T13:57

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родов российских войск возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Члены Коллегии Минобороны России возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества", - говорится в сообщении.Отмечается, что в церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации - заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родов войск Вооруженных Сил, а также ветераны.Участники церемонии почтили память воинов, погибших защищая Отечество, минутой молчания. Церемония завершилась после торжественного марша роты Почётного караула.23 февраля во всех гарнизонах ВС РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Ранее венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возложили Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата — "Пост номер 1" — был установлен в 1997 году.В 2009 году памятнику присвоили статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс дополнили стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/zaschitnik-1771458913.html

https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html

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Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, московская область (подмосковье), москва, россия, вооруженные силы рф, общество