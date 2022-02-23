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Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге российских политиков в ЕС
Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.02.2022
Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге российских политиков в ЕС
Ирландский журналист Брайан Макдональд рассказал в Twitter об ошибке, которую допустил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей публикации о санкциях в... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T02:18
2022-02-23T02:54
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд рассказал в Twitter об ошибке, которую допустил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей публикации о санкциях в отношении России за признание ДНР и ЛНР.Ранее глава дипломатии написал в Twitter, что ограничительные меры ЕС "ударят" по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание республик. Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".Боррель удалил публикацию спустя пару часов, однако журналист продемонстрировал скрин его поста.Макдональд считает, что невежественное отношение западных лидеров к изучению России и ее особенностей мешает выстроить доверительные отношения с Москвой.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, ростовская область, милан, владимир путин, россия, twitter, госдума рф, жозеп боррель, брайан макдональд, признание днр и лнр в россии, евросоюз
02:18 23.02.2022 (обновлено: 02:54 23.02.2022)
 
Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге депутатов Госдумы

Журналист Макдональд: Боррель не знает, что Россия имеет крупнейшие запасы алмазов в мире

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд рассказал в Twitter об ошибке, которую допустил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей публикации о санкциях в отношении России за признание ДНР и ЛНР.
Ранее глава дипломатии написал в Twitter, что ограничительные меры ЕС "ударят" по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание республик. Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".

"Главный дипломат ЕС не знает, что у России крупнейшие запасы алмазов в мире. Между тем, россияне, несомненно, скажут, что шоппинг в Москве лучше, чем в Милане, а вечеринки в Сочи превосходят крайне переоцененный Сен-Тропе", — обратил внимание Макдональд.

Боррель удалил публикацию спустя пару часов, однако журналист продемонстрировал скрин его поста.
Макдональд считает, что невежественное отношение западных лидеров к изучению России и ее особенностей мешает выстроить доверительные отношения с Москвой.

"Тот факт, что в Брюсселе не могут сделать банальный фактчекинг, объясняет постоянные провалы европейской политики в отношении России. Незнание России на Западе приобрело пугающие масштабы", — заключил обозреватель.

В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 23:16
Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и санкциях против России
Опубликовано: Никита Брыкин
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРостовская областьМиланВладимир ПутинРоссияTwitterГосдума РФЖозеп БоррельБрайан МакдональдПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЕвросоюз
 
 
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