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Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге российских политиков в ЕС

Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге депутатов Госдумы - РИА Новости, 23.02.2022

Журналист указал на ошибку Борреля в словах о шоппинге российских политиков в ЕС

Ирландский журналист Брайан Макдональд рассказал в Twitter об ошибке, которую допустил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей публикации о санкциях в... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T02:18

2022-02-23T02:18

2022-02-23T02:54

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд рассказал в Twitter об ошибке, которую допустил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей публикации о санкциях в отношении России за признание ДНР и ЛНР.Ранее глава дипломатии написал в Twitter, что ограничительные меры ЕС "ударят" по 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за признание республик. Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет "шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена".Боррель удалил публикацию спустя пару часов, однако журналист продемонстрировал скрин его поста.Макдональд считает, что невежественное отношение западных лидеров к изучению России и ее особенностей мешает выстроить доверительные отношения с Москвой.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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Никита Брыкин

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