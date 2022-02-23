10:51 23.02.2022 (обновлено: 13:31 23.02.2022)
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"
Глава Минздрава Мурашко заявил, что протоколы лечения при "омикроне" поменялись
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 краевой больницы № 2 Краснодара
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал он.
Мурашко уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам.
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Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новый вариант выявили уже в более чем 150 странах, в том числе в России.
Опубликовано: Дарья Буймова