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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220223/omikron-1774507034.html
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне" - РИА Новости, 23.02.2022
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"
В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T10:51
2022-02-23T13:31
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал он.Мурашко уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новый вариант выявили уже в более чем 150 странах, в том числе в России.
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Дарья Буймова
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко
10:51 23.02.2022 (обновлено: 13:31 23.02.2022)
 
В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"

Глава Минздрава Мурашко заявил, что протоколы лечения при "омикроне" поменялись

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 краевой больницы № 2 Краснодара
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с COVID-19 краевой больницы № 2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал он.
Мурашко уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам.
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Назван способ облегчить течение "омикрона"
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новый вариант выявили уже в более чем 150 странах, в том числе в России.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаМихаил Мурашко
 
 
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