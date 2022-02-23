https://ria.ru/20220223/omikron-1774507034.html

В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"

В России поменялись протоколы лечения при "омикроне" - РИА Новости, 23.02.2022

В России поменялись протоколы лечения при "омикроне"

В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T10:51

2022-02-23T10:51

2022-02-23T13:31

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михаил мурашко

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В России изменились протоколы лечения при "омикроне", заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24"."Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал он.Мурашко уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса. Она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Новый вариант выявили уже в более чем 150 странах, в том числе в России.

https://ria.ru/20220217/omikron-1773372597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, михаил мурашко