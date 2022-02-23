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Штаты жаждут помощи Китая на Украине
Штаты жаждут помощи Китая на Украине - РИА Новости, 23.02.2022
Штаты жаждут помощи Китая на Украине
Есть некоторая неясность по поводу того, кто кому позвонил во вторник: госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Китая Ван И — или наоборот,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T08:00
2022-02-23T08:11
авторы
си цзиньпин
ван и (политик)
россия
китай
сша
lockheed martin
виктория нуланд
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Есть некоторая неясность по поводу того, кто кому позвонил во вторник: госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Китая Ван И — или наоборот, разные источники говорят разное.Но звонок так или иначе был, и Блинкен завел разговор об Украине и признании Москвой независимости ДНР и ЛНР: что об этом думает Китай? И получил ответ: а как насчет новой стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которая призвана сдержать развитие Китая. Дословно: "Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая". И так дело может "перерасти в полномасштабную конфронтацию".Связь между Восточной Европой и Восточной Азией тут более чем очевидна: американская стратегия не придумала ничего лучше, чем попытаться медленно удушить и Россию, и Китай по абсолютно одинаковому сценарию. Роль Украины в случае с Азией играет Тайвань. Достаточно упомянуть о происходящих сейчас поставках вооружений Тайбэю, куда входят обслуживание ЗРК "Патриот", продажа самих подобных систем и еще танков. Пекин, понятно, протестует и видит ту самую — украинскую — ловушку для себя: или нас спровоцируют на решительные действия, или мы постепенно получим киевского образца режим-провокатор у своих границ (хорошо еще, что они не сухопутные).И тем не менее американцы на полном серьезе все эти последние недели плакали, но грызли кактус, то есть пытались добиться ну хотя бы нейтралитета Китая в вызревавшем украинском сюжете. В начале месяца великий дипломат Виктория Нуланд призвала Китай "использовать свое влияние на Россию для разрешения украинского кризиса", а за ней постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд вновь выразила надежду на то, что Китай "уговорит Россию поступить правильно".Общая позиция Китая по Донбассу известна, в частности, и из ответа Ван И Блинкену (а ответ такой был): призываем все стороны вести себя сдержанно, признать важность применения принципа неделимости безопасности (бывший российский тезис, а теперь российско-китайский), ослабить напряженность и решать разногласия путем переговоров.Ровно те же слова прозвучали в выступлении китайского представителя в Совете Безопасности ООН, но с уточнением: расширение НАТО неизбежно будет вопросом на повестке дня для преодоления нынешней напряженности. Нетрудно увидеть, что здесь почти текстуальное совпадение с позицией России, изложенной там же, в Совете Безопасности, на экстренном заседании.Газета The Washington Post решила пожалеть Китай, сообщив, что он в этом сюжете "идет по канату": Пекину нужна поддержка России в своих тихоокеанских спорах с США, но при этом есть неприятность — общий принцип суверенитета. Ситуация с Тайванем тут выглядит как перевертыш Донбасса: что если остров провозгласит независимость, а США воспользуются донбасским прецедентом, немедленно ее признав? Ну и, понятно, газета напоминает, что 4 февраля была встреча в Пекине двух лидеров, России и Китая, где наверняка все это обсуждалось.Конечно, обсуждалось. И Си Цзиньпин вполне ясно признал правомерность требований России к Западу по части обеспечения безопасности. Собственно, все нынешние китайские заявления следуют созданным еще 4 февраля формулам, и каких-то новых выступлений на высшем уровне не надо.И не забудем, что тогда же были подписаны российско-китайские документы о военном сотрудничестве до 2025 года.Общая схема наших отношений выстроилась давно. Мы не обязаны мгновенно поддерживать все, что делает Китай у себя в Восточной и Юго-Восточной Азии (сами разберутся), они не проявляют лишней активности в Восточной Европе — каждому свое. Постоянно голосуем в унисон по сюжетам, которые как-то касаются нас обоих (Сирия, Афганистан). То есть каждая из наших держав достаточно сильна, чтобы при всей координации самостоятельно разбираться в проблемах своих регионов.А теперь о том, как китайцы ходят сегодня по канату. Вашингтонская "Правда" отстала от реальности на восемь лет. Тогда было возвращение Крыма в Россию, и нам в первый раз объясняли, как это неприятно Пекину, все по тем же соображениям суверенитета и прочего. Еще запустили фальшивку о том, что Китай фактически присоединился к санкциям против нас. Как бы не заметив, что в том же году были подписаны российско-китайские совершенно не военные соглашения, которые гарантировали нам финансовое и прочее экономическое выживание.Почему сейчас не 2014 год? Потому что за прошедшие восемь лет в корне изменилась вся ситуация в мире. В том году Китай еще не был объявлен официально и на прочих уровнях системным конкурентом, соперником, первым и страшным врагом Америки, который — в порядке заговора или естественным ходом событий — смещает или уже сместил сверхдержаву со всех и всяческих статистических и реальных вершин. Тогда таким врагом была только Россия. Далее, в 2014 году официальные лица и больные на голову пропагандисты еще не выстроили против Пекина невероятный по наглости и бредовости список обвинений в чем угодно: "геноцид в Синьцзяне", рабский труд, запущенная против США пандемия. Тогда еще не было попытки устроить "цветную революцию" в Гонконге, чуть не разрушившую этот замечательный город. Ну и не было той самой "индо-тихоокеанской" стратегии окружения, с которой мы начали разговор. И дипломатического бойкота пекинской Олимпиады.И санкций не было. Вы, может быть, и не знаете, что США приняли несколько пакетов таких ограничений против Китая, — зато китайцы знают. И, кстати, сами подвергли на днях санкциям Lockheed Martin и Raytheon Technologies за поставки оружия Тайваню.Как вы хотите, чтобы после всего этого Китай реагировал на события вокруг Украины и европейской безопасности в целом? Нейтрально? Продолжайте мечтать.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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китай
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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авторы, си цзиньпин, ван и (политик), россия, китай, сша, lockheed martin , виктория нуланд
08:00 23.02.2022 (обновлено: 08:11 23.02.2022)
 

Штаты жаждут помощи Китая на Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Есть некоторая неясность по поводу того, кто кому позвонил во вторник: госсекретарь США Энтони Блинкен министру иностранных дел Китая Ван И — или наоборот, разные источники говорят разное.
Но звонок так или иначе был, и Блинкен завел разговор об Украине и признании Москвой независимости ДНР и ЛНР: что об этом думает Китай? И получил ответ: а как насчет новой стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе, которая призвана сдержать развитие Китая. Дословно: "Попытка США включить использование Тайваня для контроля над Китаем в свою региональную стратегию, очевидно, является явным ошибочным сигналом по сдерживанию Китая". И так дело может "перерасти в полномасштабную конфронтацию".
Связь между Восточной Европой и Восточной Азией тут более чем очевидна: американская стратегия не придумала ничего лучше, чем попытаться медленно удушить и Россию, и Китай по абсолютно одинаковому сценарию. Роль Украины в случае с Азией играет Тайвань. Достаточно упомянуть о происходящих сейчас поставках вооружений Тайбэю, куда входят обслуживание ЗРК "Патриот", продажа самих подобных систем и еще танков. Пекин, понятно, протестует и видит ту самую — украинскую — ловушку для себя: или нас спровоцируют на решительные действия, или мы постепенно получим киевского образца режим-провокатор у своих границ (хорошо еще, что они не сухопутные).
И тем не менее американцы на полном серьезе все эти последние недели плакали, но грызли кактус, то есть пытались добиться ну хотя бы нейтралитета Китая в вызревавшем украинском сюжете. В начале месяца великий дипломат Виктория Нуланд призвала Китай "использовать свое влияние на Россию для разрешения украинского кризиса", а за ней постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд вновь выразила надежду на то, что Китай "уговорит Россию поступить правильно".
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
Общая позиция Китая по Донбассу известна, в частности, и из ответа Ван И Блинкену (а ответ такой был): призываем все стороны вести себя сдержанно, признать важность применения принципа неделимости безопасности (бывший российский тезис, а теперь российско-китайский), ослабить напряженность и решать разногласия путем переговоров.
Ровно те же слова прозвучали в выступлении китайского представителя в Совете Безопасности ООН, но с уточнением: расширение НАТО неизбежно будет вопросом на повестке дня для преодоления нынешней напряженности. Нетрудно увидеть, что здесь почти текстуальное совпадение с позицией России, изложенной там же, в Совете Безопасности, на экстренном заседании.
Газета The Washington Post решила пожалеть Китай, сообщив, что он в этом сюжете "идет по канату": Пекину нужна поддержка России в своих тихоокеанских спорах с США, но при этом есть неприятность — общий принцип суверенитета. Ситуация с Тайванем тут выглядит как перевертыш Донбасса: что если остров провозгласит независимость, а США воспользуются донбасским прецедентом, немедленно ее признав? Ну и, понятно, газета напоминает, что 4 февраля была встреча в Пекине двух лидеров, России и Китая, где наверняка все это обсуждалось.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Конечно, обсуждалось. И Си Цзиньпин вполне ясно признал правомерность требований России к Западу по части обеспечения безопасности. Собственно, все нынешние китайские заявления следуют созданным еще 4 февраля формулам, и каких-то новых выступлений на высшем уровне не надо.
И не забудем, что тогда же были подписаны российско-китайские документы о военном сотрудничестве до 2025 года.
Общая схема наших отношений выстроилась давно. Мы не обязаны мгновенно поддерживать все, что делает Китай у себя в Восточной и Юго-Восточной Азии (сами разберутся), они не проявляют лишней активности в Восточной Европе — каждому свое. Постоянно голосуем в унисон по сюжетам, которые как-то касаются нас обоих (Сирия, Афганистан). То есть каждая из наших держав достаточно сильна, чтобы при всей координации самостоятельно разбираться в проблемах своих регионов.
А теперь о том, как китайцы ходят сегодня по канату. Вашингтонская "Правда" отстала от реальности на восемь лет. Тогда было возвращение Крыма в Россию, и нам в первый раз объясняли, как это неприятно Пекину, все по тем же соображениям суверенитета и прочего. Еще запустили фальшивку о том, что Китай фактически присоединился к санкциям против нас. Как бы не заметив, что в том же году были подписаны российско-китайские совершенно не военные соглашения, которые гарантировали нам финансовое и прочее экономическое выживание.
Большая панда - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Америка хочет оставить Китай без панды
Почему сейчас не 2014 год? Потому что за прошедшие восемь лет в корне изменилась вся ситуация в мире. В том году Китай еще не был объявлен официально и на прочих уровнях системным конкурентом, соперником, первым и страшным врагом Америки, который — в порядке заговора или естественным ходом событий — смещает или уже сместил сверхдержаву со всех и всяческих статистических и реальных вершин. Тогда таким врагом была только Россия. Далее, в 2014 году официальные лица и больные на голову пропагандисты еще не выстроили против Пекина невероятный по наглости и бредовости список обвинений в чем угодно: "геноцид в Синьцзяне", рабский труд, запущенная против США пандемия. Тогда еще не было попытки устроить "цветную революцию" в Гонконге, чуть не разрушившую этот замечательный город. Ну и не было той самой "индо-тихоокеанской" стратегии окружения, с которой мы начали разговор. И дипломатического бойкота пекинской Олимпиады.
И санкций не было. Вы, может быть, и не знаете, что США приняли несколько пакетов таких ограничений против Китая, — зато китайцы знают. И, кстати, сами подвергли на днях санкциям Lockheed Martin и Raytheon Technologies за поставки оружия Тайваню.
Как вы хотите, чтобы после всего этого Китай реагировал на события вокруг Украины и европейской безопасности в целом? Нейтрально? Продолжайте мечтать.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
 
АвторыСи ЦзиньпинВан И (политик)РоссияКитайСШАLockheed MartinВиктория Нуланд
 
 
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