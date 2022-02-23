В казахстанских СИЗО умерли шесть задержанных после массовых беспорядков
В казахстанских изоляторах умерли шесть задержанных после массовых беспорядков
Алма-Ата. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 фев – РИА Новости. Шестеро задержанных в ходе январских беспорядков в Казахстане скончались в изоляторах временного содержания после применения следствием недозволенных методов дознания, сообщил начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры республики Ризабек Ожаров.
"Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек – в Талдыкоргане", - сказал он в интервью газете "Казахстанская правда".
Ожаров пояснил, что ведомство взяло "резонансное дело о пытках, сопряженных с применением утюга, в отношении еще одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе". "По данным фактам расследования продолжаются, об их результатах мы обязательно проинформируем. Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят", - отметил представитель генпрокуратуры.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Опубликовано: Дарья Буймова