https://ria.ru/20220223/gorlo-1774476549.html
Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле
Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле - РИА Новости, 23.02.2022
Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле
Можно ли использовать мороженое для лечения больного горла, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T04:15
2022-02-23T04:15
2022-02-23T05:38
общество
россия
здоровье
владимир зайцев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Можно ли использовать мороженое для лечения больного горла, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Некоторые россияне полагают, что мороженое способно снять воспаление и облегчить боль в горле. По словам Зайцева, это ошибочное мнение, миф. С одной стороны, холод приводит к спазму сосудов и действительно может помочь при воспалительном процессе, отметил он. С другой стороны, в случае с горлом вероятность того, что переохлаждение навредит, больше, чем шанс на улучшение состояния больного, предупредил врач.Он не советует есть холодные продукты людям, у которых болит горло. В такой ситуации человеку больше подойдет "щадящий" режим питания с комфортной температурой еды, считает врач."Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ", — добавил Зайцев.Зато здоровому человеку небольшие порции мороженого могут принести пользу, продолжил врач. Главное — поедать этот десерт маленькими кусочками, подчеркнул он."Мы можем говорить о закаливании глотки, о "тренировке" задней стенки глотки и небных миндалин при условии, что нет никакого воспаления, что это дозированная нагрузка, что кусочки льда или мороженого маленькие. Обычно мы съедаем сразу достаточно большую порцию, и это сильно вредит (горлу. — Прим. ред.)", — объяснил Зайцев.
https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html
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РИА Новости
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общество, россия, здоровье, владимир зайцев
04:15 23.02.2022 (обновлено: 05:38 23.02.2022)
Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле
Отоларинголог Зайцев: мороженое может навредить, если пытаться им лечить больное горло
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Можно ли использовать мороженое для лечения больного горла, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Некоторые россияне полагают, что мороженое способно снять воспаление и облегчить боль в горле. По словам Зайцева, это ошибочное мнение, миф. С одной стороны, холод приводит к спазму сосудов и действительно может помочь при воспалительном процессе, отметил он. С другой стороны, в случае с горлом вероятность того, что переохлаждение навредит, больше, чем шанс на улучшение состояния больного, предупредил врач.
"Тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то — не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Но если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить", — уточнил Зайцев.
Он не советует есть холодные продукты людям, у которых болит горло. В такой ситуации человеку больше подойдет "щадящий" режим питания с комфортной температурой еды, считает врач.
"Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ", — добавил Зайцев
.
Зато здоровому человеку небольшие порции мороженого могут принести пользу, продолжил врач. Главное — поедать этот десерт маленькими кусочками, подчеркнул он.
"Мы можем говорить о закаливании глотки, о "тренировке" задней стенки глотки и небных миндалин при условии, что нет никакого воспаления, что это дозированная нагрузка, что кусочки льда или мороженого маленькие. Обычно мы съедаем сразу достаточно большую порцию, и это сильно вредит (горлу. — Прим. ред.)", — объяснил Зайцев.