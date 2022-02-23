https://ria.ru/20220223/gorlo-1774476549.html

Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле

Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле - РИА Новости, 23.02.2022

Врач развеял популярный миф о лечении боли в горле

Можно ли использовать мороженое для лечения больного горла, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T04:15

2022-02-23T04:15

2022-02-23T05:38

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владимир зайцев

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Можно ли использовать мороженое для лечения больного горла, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Некоторые россияне полагают, что мороженое способно снять воспаление и облегчить боль в горле. По словам Зайцева, это ошибочное мнение, миф. С одной стороны, холод приводит к спазму сосудов и действительно может помочь при воспалительном процессе, отметил он. С другой стороны, в случае с горлом вероятность того, что переохлаждение навредит, больше, чем шанс на улучшение состояния больного, предупредил врач.Он не советует есть холодные продукты людям, у которых болит горло. В такой ситуации человеку больше подойдет "щадящий" режим питания с комфортной температурой еды, считает врач."Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Слишком горячая пища может спровоцировать отек, поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ", — добавил Зайцев.Зато здоровому человеку небольшие порции мороженого могут принести пользу, продолжил врач. Главное — поедать этот десерт маленькими кусочками, подчеркнул он."Мы можем говорить о закаливании глотки, о "тренировке" задней стенки глотки и небных миндалин при условии, что нет никакого воспаления, что это дозированная нагрузка, что кусочки льда или мороженого маленькие. Обычно мы съедаем сразу достаточно большую порцию, и это сильно вредит (горлу. — Прим. ред.)", — объяснил Зайцев.

https://ria.ru/20220126/simptomy-1769613641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, здоровье, владимир зайцев