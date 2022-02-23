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Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию

Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию - РИА Новости, 23.02.2022

Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию

Сотрудница интерната из Донецка рассказала журналистам, что когда начали эвакуировать детей, им сообщили, что они собираются идти в поход. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:06

2022-02-23T18:06

2022-02-23T22:52

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ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская обл.), 23 фев - РИА Новости. Сотрудница интерната из Донецка рассказала журналистам, что когда начали эвакуировать детей, им сообщили, что они собираются идти в поход.Детский лагерь "Ромашка" находится в хуторе Золотая Коса в 90 километрах от Ростова-на-Дону. Сюда в первый же день эвакуации из Донбасса привезли детей из двух школ-интерната и социального реабилитационного центра. Всего в лагере сейчас находится около 500 человек, из них более 230 детей.По словам замдиректора социального центра Елены Плотниковой, когда поступил сигнал эвакуироваться, им дали два часа на сбор детей, а также сотрудников, которые должны были вместе с ними пересечь границу. Сотрудники, в основном, женщины, взяли с собой и своих детей."Конечно, не пугали. Дети с утра собирались в поход. Готовились к утреннику в честь 23 февраля и собирались в поход. Спокойно собирались", - сообщила Плотникова. Она добавила, что до границы их сопровождали местные власти, на российской стороне встретили пограничники.Детей оперативно пересадили в другой автобус и привезли в "Ромашку", где их покормили и отправили отдыхать.Как рассказала журналистам психолог из местный школы Марина Назарьянц, которая работает с детьми-беженцами, ребята не выражают тревоги, они считают, что приехали в лагерь, где можно играть, гулять, ходить на море и заниматься спортом."Я здесь играю со свои братом. С друзьями, одноклассникам. Ходим на море гулять. Игрушки есть, некоторые привезли с интерната. Я привезла книжку и личный дневник свой. Я бы хотела мишку, которого мама купила. Данил старший брат не смог привезти, а потом началась война, и мы не встретились", - рассказала воспитанница интерната по имени Дарина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html

https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774507696.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, россия, признание днр и лнр в россии, общество, дети