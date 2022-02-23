https://ria.ru/20220223/deti-1774564987.html
Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию
Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию - РИА Новости, 23.02.2022
Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию
Сотрудница интерната из Донецка рассказала журналистам, что когда начали эвакуировать детей, им сообщили, что они собираются идти в поход. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:06
2022-02-23T18:06
2022-02-23T22:52
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
россия
признание днр и лнр в россии
общество
дети
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ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская обл.), 23 фев - РИА Новости. Сотрудница интерната из Донецка рассказала журналистам, что когда начали эвакуировать детей, им сообщили, что они собираются идти в поход.Детский лагерь "Ромашка" находится в хуторе Золотая Коса в 90 километрах от Ростова-на-Дону. Сюда в первый же день эвакуации из Донбасса привезли детей из двух школ-интерната и социального реабилитационного центра. Всего в лагере сейчас находится около 500 человек, из них более 230 детей.По словам замдиректора социального центра Елены Плотниковой, когда поступил сигнал эвакуироваться, им дали два часа на сбор детей, а также сотрудников, которые должны были вместе с ними пересечь границу. Сотрудники, в основном, женщины, взяли с собой и своих детей."Конечно, не пугали. Дети с утра собирались в поход. Готовились к утреннику в честь 23 февраля и собирались в поход. Спокойно собирались", - сообщила Плотникова. Она добавила, что до границы их сопровождали местные власти, на российской стороне встретили пограничники.Детей оперативно пересадили в другой автобус и привезли в "Ромашку", где их покормили и отправили отдыхать.Как рассказала журналистам психолог из местный школы Марина Назарьянц, которая работает с детьми-беженцами, ребята не выражают тревоги, они считают, что приехали в лагерь, где можно играть, гулять, ходить на море и заниматься спортом."Я здесь играю со свои братом. С друзьями, одноклассникам. Ходим на море гулять. Игрушки есть, некоторые привезли с интерната. Я привезла книжку и личный дневник свой. Я бы хотела мишку, которого мама купила. Данил старший брат не смог привезти, а потом началась война, и мы не встретились", - рассказала воспитанница интерната по имени Дарина.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774524585.html
https://ria.ru/20220223/bezhentsy-1774507696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, россия, признание днр и лнр в россии, общество, дети
18:06 23.02.2022 (обновлено: 22:52 23.02.2022)
Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию
Сотрудница интерната из Донецка рассказала, как эвакуировали детей в Россию: идем в поход
ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская обл.), 23 фев - РИА Новости. Сотрудница интерната из Донецка рассказала журналистам, что когда начали эвакуировать детей, им сообщили, что они собираются идти в поход.
Детский лагерь "Ромашка" находится в хуторе Золотая Коса в 90 километрах от Ростова-на-Дону
. Сюда в первый же день эвакуации из Донбасса привезли детей из двух школ-интерната и социального реабилитационного центра. Всего в лагере сейчас находится около 500 человек, из них более 230 детей.
По словам замдиректора социального центра Елены Плотниковой, когда поступил сигнал эвакуироваться, им дали два часа на сбор детей, а также сотрудников, которые должны были вместе с ними пересечь границу. Сотрудники, в основном, женщины, взяли с собой и своих детей.
"Конечно, не пугали. Дети с утра собирались в поход. Готовились к утреннику в честь 23 февраля и собирались в поход. Спокойно собирались", - сообщила Плотникова. Она добавила, что до границы их сопровождали местные власти, на российской стороне встретили пограничники.
Детей оперативно пересадили в другой автобус и привезли в "Ромашку", где их покормили и отправили отдыхать.
Как рассказала журналистам психолог из местный школы Марина Назарьянц, которая работает с детьми-беженцами, ребята не выражают тревоги, они считают, что приехали в лагерь, где можно играть, гулять, ходить на море и заниматься спортом.
"Я здесь играю со свои братом. С друзьями, одноклассникам. Ходим на море гулять. Игрушки есть, некоторые привезли с интерната. Я привезла книжку и личный дневник свой. Я бы хотела мишку, которого мама купила. Данил старший брат не смог привезти, а потом началась война, и мы не встретились", - рассказала воспитанница интерната по имени Дарина.
Ранее руководство ДНР
и ЛНР
сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область
в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Петр Попадюк