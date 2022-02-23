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Уничтожит ли "дельтакрон" Россию

В России пока не обнаружили "дельтакрон", рассказали в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.02.2022

Уничтожит ли "дельтакрон" Россию

Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен, данных о нем мало, чтобы оценить его опасность, заявила РИА Новости руководитель научной группы... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T06:16

2022-02-23T06:16

2022-02-23T06:43

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дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен, данных о нем мало, чтобы оценить его опасность, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Ранее в СМИ появилась информация, что в Великобритании выявили новый гибрид коронавируса, получившийся в результате скрещивания "дельты" и "омикрона", "дельтакрон".По ее словам, вероятнее всего, его свойства будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Поэтому можно предположить, что новый геновариант будет по своим свойствам ближе к "омикрону", отметила специалист.

https://ria.ru/20220223/otkaz-1774475746.html

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Никита Стома

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