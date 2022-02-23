https://ria.ru/20220223/deltakron-1774488893.html
Уничтожит ли "дельтакрон" Россию
В России пока не обнаружили "дельтакрон", рассказали в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 23.02.2022
Уничтожит ли "дельтакрон" Россию
Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен, данных о нем мало, чтобы оценить его опасность, заявила РИА Новости руководитель научной группы... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T06:16
2022-02-23T06:16
2022-02-23T06:43
анна черкашина
общество
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здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен, данных о нем мало, чтобы оценить его опасность, заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.Ранее в СМИ появилась информация, что в Великобритании выявили новый гибрид коронавируса, получившийся в результате скрещивания "дельты" и "омикрона", "дельтакрон".По ее словам, вероятнее всего, его свойства будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Поэтому можно предположить, что новый геновариант будет по своим свойствам ближе к "омикрону", отметила специалист.
https://ria.ru/20220223/otkaz-1774475746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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06:16 23.02.2022 (обновлено: 06:43 23.02.2022)
В России пока не обнаружили "дельтакрон", рассказали в Роспотребнадзоре
Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: в России пока не обнаружили дельтакрон-штамм COVID-19