https://ria.ru/20220222/zhivotnye-1774469492.html

В Госдуму внесли проект об идентификации домашних животных

В Госдуму внесли проект об идентификации домашних животных - РИА Новости, 22.02.2022

В Госдуму внесли проект об идентификации домашних животных

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить требования для обязательной идентификации животных, чтобы их владельцы не могли выбрасывать питомцев, это РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T23:57

2022-02-22T23:57

2022-02-22T23:57

общество

россия

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животные

домашние животные

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить требования для обязательной идентификации животных, чтобы их владельцы не могли выбрасывать питомцев, это поможет сократить случаи нападения бездомных собак на людей, считают авторы инициативы.В настоящее время крайне острой для большинства регионов Российской Федерации является проблема нападения безнадзорных собак на человека, обосновывают авторы законопроекта свою инициативу. В пояснительной записке также говорится о трагедии, произошедшей в Забайкальском крае, когда в январе 2022 года от нападения стаи собак погиб семилетний ребенок.Теперь же инициативой предлагается внести в закон изменения, устанавливающие требование обязательной идентификации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Это также будет являться фактором, сдерживающим владельцев от избавления от животных, а также от оставления домашних животных на бесконтрольном выгуле.Нахождение на улицах неконтролируемых стерилизованных животных без владельцев вызывает ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния, а также ухудшение благополучия территорий с угрозой распространения опасных заболеваний, общих для человека и животных, поскольку обязательная ежегодная вакцинация против бешенства стерилизованных животных без владельцев, которые были возвращены на прежние места их обитания, крайне затруднительна, отмечается в документах.Ранее в Генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что работа органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак неэффективна, а принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений недостаточны. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220217/sobaki-1773328244.html

https://ria.ru/20220130/sobaka-1770161720.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

общество, россия, генеральная прокуратура рф, животные, домашние животные