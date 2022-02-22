https://ria.ru/20220222/vs-1774473329.html
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир - РИА Новости, 23.02.2022
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир
Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T21:04
2022-02-22T21:04
2022-02-23T00:54
донбасс
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
совет федерации рф
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут миротворческие силы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.Совфед дал во вторник соответствующее согласие президенту.Спикер СФ подчеркнула, что решение Совфеда о даче согласия на использование ВС РФ направлено на установление мира в Донбассе."Решение направлено на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну, чтобы не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, совет федерации рф, в мире, ситуация в днр и лнр
21:04 22.02.2022 (обновлено: 00:54 23.02.2022)
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир в Донбассе