https://ria.ru/20220222/vs-1774473329.html

Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир

Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир - РИА Новости, 23.02.2022

Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир

Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T21:04

2022-02-22T21:04

2022-02-23T00:54

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут миротворческие силы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.Совфед дал во вторник соответствующее согласие президенту.Спикер СФ подчеркнула, что решение Совфеда о даче согласия на использование ВС РФ направлено на установление мира в Донбассе."Решение направлено на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну, чтобы не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

донбасс, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, совет федерации рф, в мире, ситуация в днр и лнр