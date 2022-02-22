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Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир - РИА Новости, 23.02.2022
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир
Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-22T21:04
2022-02-23T00:54
донбасс
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
совет федерации рф
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут миротворческие силы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.Совфед дал во вторник соответствующее согласие президенту.Спикер СФ подчеркнула, что решение Совфеда о даче согласия на использование ВС РФ направлено на установление мира в Донбассе."Решение направлено на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну, чтобы не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html
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донбасс, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, совет федерации рф, в мире, ситуация в днр и лнр
21:04 22.02.2022 (обновлено: 00:54 23.02.2022)
 
Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир

Матвиенко: ВС используют за рубежом в случае необходимости установить мир в Донбассе

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Давая согласие президенту на использование российских Вооружённых сил за пределами территории России, Совет Федерации исходит из того, что это будут миротворческие силы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.
Совфед дал во вторник соответствующее согласие президенту.
"Давая согласие на использование Вооружённых сил, мы исходим из того, что это будут миротворческие силы, направленные на сохранение мира и стабильности на земле Донецкой и Луганской народных республик", - сказала она.
Спикер СФ подчеркнула, что решение Совфеда о даче согласия на использование ВС РФ направлено на установление мира в Донбассе.
"Решение направлено на то, чтобы остановить кровопролитную гражданскую войну, чтобы не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность", - сказала Матвиенко.
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 21:01
“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ДонбассВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСовет Федерации РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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