https://ria.ru/20220222/uregulirovanie-1774319786.html

Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, заявили в МИД

Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Россия выступает за мирное урегулирование на Украине, заявили в МИД

Москва выступает за мирный сценарий урегулирования на юго-востоке Украины, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:23

2022-02-22T13:23

2022-02-22T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Москва выступает за мирный сценарий урегулирования на юго-востоке Украины, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он заявил, что по вопросу признания ЛНР и ДНР "у нас в стране сложился консенсус"."Министерство иностранных дел всегда выступает за мирное решение любых конфликтов, в том числе конфликта на юго-востоке Украины. И нам представляется, что сегодняшнее решение будет способствовать именно такому мирному сценарию. Мы надеемся на это",- сказал Руденко, выступая в Госдуме.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Во вторник Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят вопрос ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, россия, владимир путин, андрей руденко