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Экс-советник Трампа призвал Байдена помочь властям Украины в случае бегства

Экс-советник Трампа призвал Байдена помочь властям Украины в случае бегства - РИА Новости, 22.02.2022

Экс-советник Трампа призвал Байдена помочь властям Украины в случае бегства

Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал администрацию Джо Байдена подготовить план на случай возможного взаимодействия с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:49

2022-02-22T16:49

2022-02-22T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал администрацию Джо Байдена подготовить план на случай возможного взаимодействия с правительством Украины в изгнании и его поддержки, сообщает издание Axios.По мнению О'Брайена, дальнейшее развитие событий вокруг Украины могут привести к бегству правительства президента Владимира Зеленского из Киева. В частности, он сослался на возможность "вторжения" на Украину, которое якобы может планировать Россия. Экс-советник заявил, что Белый дом в этом случае должен предпринять шаги для сохранения места Украины в международных институтах и доступа к украинским активам и дипломатическим объектам.Предполагаемое правительство Украины в изгнании могло бы найти убежище в Лондоне, Варшаве, либо в другой столице дружественно настроенной страны, полагает О'Брайен, занимавший пост советника по нацбезопасности президента Дональда Трампа в 2019-2021 годах.В интервью изданию О'Брайен заявил, что финансирование правительства в изгнании могло бы осуществляться за счет иностранной помощи, включая Европейский союз.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, варшава, россия, нато, ситуация в днр и лнр, киев