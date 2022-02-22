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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774392399.html
Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине
Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине
Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:45
2022-02-22T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
великобритания
борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте."Мы будем продолжать искать дипломатическое решение до последней возможной секунды, но мы должны столкнуться с возможностью того, что ни одно из наших посланий не будет услышано, и (президент РФ Владимир) Путин будет непреклонно полон решимости идти дальше в подчинении и истязании Украины", - сказал он.По словам Джонсона, следующими возможными этапами "плана" является "подрывная деятельность в районах восточной Украины российскими оперативниками и их наемниками, за которой последует общее наступление почти 200 тысяч российских войск, собранных на границах в максимальной готовности к атаке". "Если случится худшее, то европейская нация, насчитывающая 44 миллиона мужчин, женщин и детей, станет мишенью полномасштабной агрессивной войны, развязанной без малейшего оправдания по абсурдным и даже мистическим причинам, которые Путин описал прошлой ночью", - отметил он.Джонсон также заявил, что следует подготовиться к "затяжному кризису" в связи с ситуацией вокруг Украины.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Ольга Фомченкова
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60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, великобритания, борис джонсон, донбасс
16:45 22.02.2022
 
Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине

Премьер Британии Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
"Мы будем продолжать искать дипломатическое решение до последней возможной секунды, но мы должны столкнуться с возможностью того, что ни одно из наших посланий не будет услышано, и (президент РФ Владимир) Путин будет непреклонно полон решимости идти дальше в подчинении и истязании Украины", - сказал он.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
По словам Джонсона, следующими возможными этапами "плана" является "подрывная деятельность в районах восточной Украины российскими оперативниками и их наемниками, за которой последует общее наступление почти 200 тысяч российских войск, собранных на границах в максимальной готовности к атаке". "Если случится худшее, то европейская нация, насчитывающая 44 миллиона мужчин, женщин и детей, станет мишенью полномасштабной агрессивной войны, развязанной без малейшего оправдания по абсурдным и даже мистическим причинам, которые Путин описал прошлой ночью", - отметил он.
Джонсон также заявил, что следует подготовиться к "затяжному кризису" в связи с ситуацией вокруг Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонДонбасс
 
 
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