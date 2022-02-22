Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине
Премьер Британии Джонсон призвал готовиться к затяжному кризису из-за ситуации на Украине
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
"Мы будем продолжать искать дипломатическое решение до последней возможной секунды, но мы должны столкнуться с возможностью того, что ни одно из наших посланий не будет услышано, и (президент РФ Владимир) Путин будет непреклонно полон решимости идти дальше в подчинении и истязании Украины", - сказал он.
По словам Джонсона, следующими возможными этапами "плана" является "подрывная деятельность в районах восточной Украины российскими оперативниками и их наемниками, за которой последует общее наступление почти 200 тысяч российских войск, собранных на границах в максимальной готовности к атаке". "Если случится худшее, то европейская нация, насчитывающая 44 миллиона мужчин, женщин и детей, станет мишенью полномасштабной агрессивной войны, развязанной без малейшего оправдания по абсурдным и даже мистическим причинам, которые Путин описал прошлой ночью", - отметил он.
Джонсон также заявил, что следует подготовиться к "затяжному кризису" в связи с ситуацией вокруг Украины.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова