https://ria.ru/20220222/ukraina-1774376398.html
Британия продолжит военную поддержку Украины
Британия продолжит военную поддержку Украины - РИА Новости, 22.02.2022
Британия продолжит военную поддержку Украины
Великобритания продолжит военную поддержку Украины, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:02
2022-02-22T16:02
2022-02-22T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
великобритания
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борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания продолжит военную поддержку Украины, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.Он напомнил, что Британия уже обучила 22 тысячи солдат, поставила 2 тысячи противотанковых ракет и предоставила 100 миллионов фунтов стерлингов на экономические реформы и энергетическую независимость, а также гарантировала финансирование Банка развития в размере до 500 миллионов долларов."Великобритания продолжит предлагать поддержку нашим украинским друзьям. Я думаю, что правильно для нас – быть на передовой в предложении оборонной военной помощи", - сказал Джонсон.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220217/germaniya-1773416096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, борис джонсон, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:02 22.02.2022 (обновлено: 16:32 22.02.2022)
Британия продолжит военную поддержку Украины
Премьер Джонсон: Британия продолжит военную поддержку Украины
ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости. Великобритания продолжит военную поддержку Украины, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
Он напомнил, что Британия уже обучила 22 тысячи солдат, поставила 2 тысячи противотанковых ракет и предоставила 100 миллионов фунтов стерлингов на экономические реформы и энергетическую независимость, а также гарантировала финансирование Банка развития в размере до 500 миллионов долларов.
"Великобритания продолжит предлагать поддержку нашим украинским друзьям. Я думаю, что правильно для нас – быть на передовой в предложении оборонной военной помощи", - сказал Джонсон.
Ситуация в Донбассе
обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики
заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР
и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины
. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский
может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России
с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев
рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что Минские соглашения не действуют по вине Киева.
США
и страны НАТО
, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден
своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия
напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1"
.