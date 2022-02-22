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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР
Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:05
2022-02-22T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
донбасс
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил признание Россией ЛНР и ДНР."Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/gretsiya-1774405226.html
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, реджеп тайип эрдоган
18:05 22.02.2022 (обновлено: 18:25 22.02.2022)
 
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил признание Россией ЛНР и ДНР.
"Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков журналистам.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:31В мире
Премьер Греции прокомментировал признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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