https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР
Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:05
2022-02-22T18:05
2022-02-22T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
донбасс
в мире
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил признание Россией ЛНР и ДНР."Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/gretsiya-1774405226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, реджеп тайип эрдоган
18:05 22.02.2022 (обновлено: 18:25 22.02.2022)
Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия