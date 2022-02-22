https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html

Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР

Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Песков прокомментировал слова Эрдогана про признание ЛНР и ДНР

Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:05

2022-02-22T18:05

2022-02-22T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донбасс

в мире

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разногласия между Россией и Турцией по Украине не мешают Москве и Анкаре выстраивать двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осудил признание Россией ЛНР и ДНР."Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", - сказал Песков журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/gretsiya-1774405226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, россия, луганская народная республика, донбасс, в мире, реджеп тайип эрдоган