СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине
Haberler.com: президент Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине
© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал Haberler.com.
"Президент Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Россией и Украиной", - пишет портал.
Уточняется, что турецкий лидер в среду планирует принять участие на саммите НАТО в видеоформате.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Филиппова