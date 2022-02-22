https://ria.ru/20220222/turne-1774430183.html

СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине

СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 22.02.2022

СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:48

2022-02-22T18:48

2022-02-22T18:48

в мире

россия

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал Haberler.com.Эрдоган отменил свой визит в Гвинею и возвращается в Турцию, передал ранее телеканал NTV. Турецкий лидер находился с визитом в африканских странах."Президент Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Россией и Украиной", - пишет портал.Уточняется, что турецкий лидер в среду планирует принять участие на саммите НАТО в видеоформате.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган