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СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине
СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:48
2022-02-22T18:48
в мире
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал Haberler.com.Эрдоган отменил свой визит в Гвинею и возвращается в Турцию, передал ранее телеканал NTV. Турецкий лидер находился с визитом в африканских странах."Президент Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Россией и Украиной", - пишет портал.Уточняется, что турецкий лидер в среду планирует принять участие на саммите НАТО в видеоформате.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган
18:48 22.02.2022
 
СМИ: Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине

Haberler.com: президент Эрдоган досрочно завершил турне по Африке из-за кризиса на Украине

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Москвой и Киевом, сообщил портал Haberler.com.
Эрдоган отменил свой визит в Гвинею и возвращается в Турцию, передал ранее телеканал NTV. Турецкий лидер находился с визитом в африканских странах.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
"Президент Эрдоган решил досрочно завершить свое турне по Африке из-за углубления кризиса между Россией и Украиной", - пишет портал.
Уточняется, что турецкий лидер в среду планирует принять участие на саммите НАТО в видеоформате.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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