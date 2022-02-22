https://ria.ru/20220222/tsoy-1774393854.html
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне - РИА Новости, 22.02.2022
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:35
2022-02-22T17:35
2022-02-22T17:35
шоубиз
тнт (телеканал)
ольга бузова
михаил галустян
алена водонаева
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. Он стал единственным участником, который сражался за победу в предыдущем выпуске передачи. В прошлый раз он пришел на шоу в середине сезона, сразу отправился на испытание и попал в номинацию. С проекта он ушел по собственной воле — певец отказался есть блюда из тошнотворных ингредиентов. По условиям передачи, знаменитости должны проходить различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".В конце каждого эпизода проект покидает один из участников, его заменяет новый, и так происходит до тех пор, пока не начинается игра на выбывание. В финале могут оказаться только двое. Они поборются за приз в пять миллионов рублей, которые будут пожертвованы на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска".Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях примут участие Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тнт (телеканал), ольга бузова, михаил галустян, алена водонаева
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне
Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне после проигрыша в первом
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ.
Он стал единственным участником, который сражался за победу в предыдущем выпуске передачи. В прошлый раз он пришел на шоу в середине сезона, сразу отправился на испытание и попал в номинацию. С проекта он ушел по собственной воле — певец отказался есть блюда из тошнотворных ингредиентов.
По условиям передачи, знаменитости должны проходить различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".
В конце каждого эпизода проект покидает один из участников, его заменяет новый, и так происходит до тех пор, пока не начинается игра на выбывание. В финале могут оказаться только двое. Они поборются за приз в пять миллионов рублей, которые будут пожертвованы на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.
Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска".
Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось
, что в новых испытаниях примут участие Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.
Опубликовано: Елена Громова