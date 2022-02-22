https://ria.ru/20220222/tsoy-1774393854.html

Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне

Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне - РИА Новости, 22.02.2022

Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне

Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:35

2022-02-22T17:35

2022-02-22T17:35

шоубиз

тнт (телеканал)

ольга бузова

михаил галустян

алена водонаева

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Анатолий Цой вернулся на шоу "Звезды в Африке" во втором сезоне. Об этом сообщает пресс-служба ТНТ. Он стал единственным участником, который сражался за победу в предыдущем выпуске передачи. В прошлый раз он пришел на шоу в середине сезона, сразу отправился на испытание и попал в номинацию. С проекта он ушел по собственной воле — певец отказался есть блюда из тошнотворных ингредиентов. По условиям передачи, знаменитости должны проходить различные испытания, чтобы заработать порции еды для себя и своей команды. Если задание покажется слишком тяжелым, то его можно остановить, прокричав: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".В конце каждого эпизода проект покидает один из участников, его заменяет новый, и так происходит до тех пор, пока не начинается игра на выбывание. В финале могут оказаться только двое. Они поборются за приз в пять миллионов рублей, которые будут пожертвованы на благотворительность и защиту исчезающих видов животных.Ведущие шоу — Ольга Бузова и Михаил Галустян.Цой — бывший участник группы MBAND. Первый сольный сингл он выпустил в октябре 2019-го. Песня называется "Не больно". Он также стал победителем первого сезона шоу "Маска".Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. Ранее объявлялось, что в новых испытаниях примут участие Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.

https://ria.ru/20211130/yarushin-1761500010.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

тнт (телеканал), ольга бузова, михаил галустян, алена водонаева