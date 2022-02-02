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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/afrika-1770679921.html
"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона
"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона - РИА Новости, 02.02.2022
"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона
Стали известны первые имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В звездный лагерь посреди джунглей ЮАР... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:16
2022-02-02T15:16
шоубиз
шоу-бизнес
михаил галустян
ольга бузова
знаменитости
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стали известны первые имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В звездный лагерь посреди джунглей ЮАР отправились Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.Ведущими шоу остались Михаил Галустян и Ольга Бузова.Участникам предстоит пройти ряд испытаний. Если знаменитость понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".В финале сильнейший получит пять миллионов рублей, который победитель и продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.В прошлом сезоне в финал вышел футболист Вячеслав Малафеев и звезда TikTok Юлия Гаврилина. Победу одержал спортсмен.
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шоу-бизнес, михаил галустян, ольга бузова, знаменитости
15:16 02.02.2022
 
"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона

Стали известны первые имена участников второго сезона шоу "Звезды в Африке"

© Фото : предоставлено телеканалом ТНТКадр из программы "Звезды в Африке"
Кадр из программы Звезды в Африке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стали известны первые имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В звездный лагерь посреди джунглей ЮАР отправились Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.
Ведущими шоу остались Михаил Галустян и Ольга Бузова.
Съемки шоу Звезды в Африке на ТНТ
24 августа 2021, 15:18Шоубиз
Бузова и Галустян стали ведущими нового шоу "Звезды в Африке"
Участникам предстоит пройти ряд испытаний. Если знаменитость понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТКадр из программы "Звезды в Африке"
Кадр из программы Звезды в Африке - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : предоставлено телеканалом ТНТ
Кадр из программы "Звезды в Африке"
В финале сильнейший получит пять миллионов рублей, который победитель и продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.
В прошлом сезоне в финал вышел футболист Вячеслав Малафеев и звезда TikTok Юлия Гаврилина. Победу одержал спортсмен.
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ШоубизШоу-бизнесМихаил ГалустянОльга БузоваЗнаменитости
 
 
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