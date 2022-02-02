https://ria.ru/20220202/afrika-1770679921.html

"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона

"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона - РИА Новости, 02.02.2022

"Звезды в Африке": известны первые имена участников нового сезона

Стали известны первые имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В звездный лагерь посреди джунглей ЮАР... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:16

2022-02-02T15:16

2022-02-02T15:16

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михаил галустян

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стали известны первые имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. В звездный лагерь посреди джунглей ЮАР отправились Валя Карнавал, Алена Водонаева и Карина Кросс.Ведущими шоу остались Михаил Галустян и Ольга Бузова.Участникам предстоит пройти ряд испытаний. Если знаменитость понимает, что он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: "Я звезда! Заберите меня отсюда!".В финале сильнейший получит пять миллионов рублей, который победитель и продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.В прошлом сезоне в финал вышел футболист Вячеслав Малафеев и звезда TikTok Юлия Гаврилина. Победу одержал спортсмен.

https://ria.ru/20210824/buzova-1747037221.html

https://ria.ru/20211130/yarushin-1761500010.html

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шоу-бизнес, михаил галустян, ольга бузова, знаменитости