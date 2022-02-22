https://ria.ru/20220222/sertifikat-1774320050.html

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам - РИА Новости, 22.02.2022

На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам

Сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:24

2022-02-22T13:24

2022-02-22T13:24

распространение коронавируса

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756420311_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_f72b94f9c64d118a57d994694f4e07d3.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 №1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на "Госуслугах", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что данные о тестах поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора. В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса, за первые сутки такие сертификаты оформили более 60 тысяч пользователей "Госуслуг". Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы