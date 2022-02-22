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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/sertifikat-1774320050.html
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам - РИА Новости, 22.02.2022
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
Сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:24
2022-02-22T13:24
распространение коронавируса
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен, сообщила пресс-служба Минцифры РФ."В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 №1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на "Госуслугах", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что данные о тестах поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора. В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса, за первые сутки такие сертификаты оформили более 60 тысяч пользователей "Госуслуг". Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
13:24 22.02.2022
 
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам

Минцифры: сертификат по антителам к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сертификат по результатам теста на антитела к COVID-19 можно оформить только на "Госуслугах", в МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
"В связи с сообщениями о проблемах с получением медицинских сертификатов в МФЦ и на региональных порталах, Минцифры дополнительно уточняет. В соответствии с приказом Минздрава 12.11.2021 №1053н, новый сервис по оформлению медицинских сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 действует только на "Госуслугах", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что данные о тестах поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора. В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.
В понедельник министерство сообщило о запуске нового сервиса, за первые сутки такие сертификаты оформили более 60 тысяч пользователей "Госуслуг". Для оформления сертификата принимаются положительные результаты с любым уровнем антител (иммуноглобулинов G), документ действует шесть месяцев. Сертификат можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.
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17 февраля, 12:03Сказано в эфире
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Распространение коронавирусаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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