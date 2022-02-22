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Росэксимбанк ожидает увеличения сделок между банками России и Азербайджана

Росэксимбанк ожидает увеличения сделок между банками России и Азербайджана - РИА Новости, 22.02.2022

Росэксимбанк ожидает увеличения сделок между банками России и Азербайджана

Финансовые институты Российского экспортного центра будут расширять сотрудничество с крупнейшими банками Азербайджана, заявил председатель правления... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:25

2022-02-22T18:25

2022-02-22T18:25

росэксимбанк

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финансовые институты Российского экспортного центра будут расширять сотрудничество с крупнейшими банками Азербайджана, заявил председатель правления Росэксимбанка (группа РЭЦ) Азер Талыбов по итогам переговоров с ABB, Pasha Bank и Xalq Bank - крупнейшими финансовыми институтами страны, сообщает РЭЦ.21-22 февраля проходит визит главы Росэксимбанка в Азербайджанскую Республику. В рамках поездки в Баку состоялись деловые переговоры с представителями крупнейших финансовых институтов страны с целью обсуждения роли банков в развитии и укреплении экономического взаимодействия между двумя странами.Во вторник в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран.

https://ria.ru/20210924/roseksimbank-1751628729.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

росэксимбанк, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, экономика, российский экспортный центр (рэц)