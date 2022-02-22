Росэксимбанк ожидает увеличения сделок между банками России и Азербайджана
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Финансовые институты Российского экспортного центра будут расширять сотрудничество с крупнейшими банками Азербайджана, заявил председатель правления Росэксимбанка (группа РЭЦ) Азер Талыбов по итогам переговоров с ABB, Pasha Bank и Xalq Bank - крупнейшими финансовыми институтами страны, сообщает РЭЦ.
"Сейчас мы наблюдаем рост интереса российских компаний из различных отраслей к организации финансирования для поставок производимой продукции в Азербайджан. В частности, речь идет о железнодорожном машиностроении, автомобильной отрасли, металлургии. Поэтому в 2022 году мы ожидаем еще больше совместных сделок между российскими и азербайджанскими банками", - сказал Талыбов.
21-22 февраля проходит визит главы Росэксимбанка в Азербайджанскую Республику. В рамках поездки в Баку состоялись деловые переговоры с представителями крупнейших финансовых институтов страны с целью обсуждения роли банков в развитии и укреплении экономического взаимодействия между двумя странами.
Во вторник в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические связи России и Азербайджана хорошо диверсифицированы, это создает предпосылки для дальнейшего развития отношений двух стран.
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Опубликовано: Алёна Пава