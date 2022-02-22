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Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы - РИА Новости, 22.02.2022

Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T22:39

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц."Мы достигли соглашения между 27 членами ЕС по пакету санкций, который я предложил. Это пакет санкций будет очень болезненным для России. Под эти меры попадут 351 депутат Госдумы, кто голосовал за принятие такого решения. Также эти меры коснутся еще 27 физических лиц и организаций", - сказал он.Боррель пояснил, что санкции удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов союза. Он также отметил, что "санкции не имеют волшебного действия", но являются "болезненными" для фигурантов.Ранее подробности будущих санкций раскрыли в совместном заявлении главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. В частности, санкции против РФ затронут физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную".Эти санкции предусматривают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов в ЕС.В заявлении также указывалось, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС"."Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", - отмечается в документе.ЕС также намерен ограничить торговлю с ДНР и ЛНР."Это должно гарантировать, что ответственные лица в полной мере почувствуют экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий", - указывается в заявлении.В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

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Александра Покровская

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