22:39 22.02.2022 (обновлено: 22:43 22.02.2022)
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы
Боррель: ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы и 27 физлиц и юрлиц
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза из-за признания независимости ЛНР и ДНР окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.
Боррель пояснил, что санкции удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов союза. Он также отметил, что "санкции не имеют волшебного действия", но являются "болезненными" для фигурантов.
Ранее подробности будущих санкций раскрыли в совместном заявлении главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. В частности, санкции против РФ затронут физлиц, причастных к принятию решения о признании ДНР и ЛНР, а также банки, финансирующие деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая "военную".
Эти санкции предусматривают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов в ЕС.
В заявлении также указывалось, что "первый пакет предлагает ограничение доступа России, российского правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам и услугам в ЕС".
"Это нацелено на ограничение финансирования агрессивной политики и политики эскалации", - отмечается в документе.
ЕС также намерен ограничить торговлю с ДНР и ЛНР.
"Это должно гарантировать, что ответственные лица в полной мере почувствуют экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий", - указывается в заявлении.
В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Александра Покровская