https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774404079.html

В ДНР с иронией отнеслись к американским санкциям против республики

В ДНР с иронией отнеслись к американским санкциям против республики - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР с иронией отнеслись к американским санкциям против республики

В Донецкой народной республике отнеслись с иронией на заявление о санкциях США против ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:26

2022-02-22T17:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

джо байден

владислав бердичевский

россия

сша

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. В Донецкой народной республике отнеслись с иронией на заявление о санкциях США против ДНР.Как сообщил в понедельник высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними."Мы рады что (президент США Джо – ред.) Байден признал, что ДНР и ЛНР существуют. И такая мировая держава, как США, вводит против них санкции", - сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, джо байден, владислав бердичевский, россия, сша, донецкая народная республика