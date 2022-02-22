https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774371580.html

Британия замораживает активы банка "Россия"

Британия замораживает активы банка "Россия" - РИА Новости, 22.02.2022

Британия замораживает активы банка "Россия"

Великобритания вводит санкции против банка "России" в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:51

2022-02-22T15:51

2022-02-22T16:08

экономика

санкции в отношении россии

игорь ротенберг

борис ротенберг

геннадий тимченко

донецкая народная республика

россия

черноморский банк развития и реконструкции

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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Великобритания вводит санкции против банка "России" в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Мы замораживаем активы банка "Россия", - заявил Джонсон, выступая в парламенте.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". А по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774369257.html

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Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, игорь ротенберг, борис ротенберг, геннадий тимченко, донецкая народная республика, россия, черноморский банк развития и реконструкции, промсвязьбанк, генбанк, москва, признание днр и лнр в россии