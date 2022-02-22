https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774355131.html

Эксперт прокомментировал санкции США против ДНР и ЛНР

Эксперт прокомментировал санкции США против ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Эксперт прокомментировал санкции США против ДНР и ЛНР

Санкции США против ДНР и ЛНР никакого значения для жителей этих регионов не имеют, людей волнует сохранность их жизней и объектов инфраструктуры, считает член... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:56

2022-02-22T14:56

2022-02-22T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

признание днр и лнр в россии

донбасс

днр

лнр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774317043_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_273c707e0ec43ef619916f444b7fcf7b.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Санкции США против ДНР и ЛНР никакого значения для жителей этих регионов не имеют, людей волнует сохранность их жизней и объектов инфраструктуры, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее представитель американской администрации в ходе брифинга сообщил, что президент США Джо Байден во вторник издал указ, которые запрещает физическим и юридическим лицам Штатов новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины.Собеседник агентства добавил, что сейчас жителей этих республик беспокоит совершенно другое."Мне вчера сообщили из Горловки с большой радостью, что во время обращения президента к нации прекратился обстрел города. Вот это действительно волнует жителей Донецкой и Луганской народных республик. Защита не только жизней, но и от разрушения объектов инфраструктуры. Там газопровод разбили, там лишили город воды. У людей нет элементарных условий для выживания - их это беспокоит. Меньше всего их беспокоят санкции со стороны Соединённых Штатов Америки", - пояснил эксперт.По его словам, американские санкции против ДНР и ЛНР можно сравнить с мерами против Крыма. "Это примерно то же самое, что и санкции против Крыма. Может быть, они составят какое-то небольшое неудобство, но я, например, бывая в Крыму, никаких неудобств не испытывал - ни в банках, ни в какой-либо другой сфере. Абсолютно", - отметил Безпалько.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.Как заявил президент России во время обращения к россиянам по ситуации на Украине, санкции против РФ все равно продолжат вводить - предлог будет найден или сфабрикован, это будет происходить не зависимо от ситуации на Украине, просто потому что мы есть.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад будет вводить санкции против Москвы в любом случае, по поводу и без.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, признание днр и лнр в россии, донбасс, днр, лнр, ситуация в днр и лнр