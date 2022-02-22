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Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости

Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости - РИА Новости, 22.02.2022

Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости

В Донецке встретили новость о признании Россией ДНР и ЛНР массовым ликованием. Праздничный салют — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.02.2022

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В Донецке встретили новость о признании Россией ДНР и ЛНР массовым ликованием. Праздничный салют — в фотоленте Ria.ru.

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2022

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