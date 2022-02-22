Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.
Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.
На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.
На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.
Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!
Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!
Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.
Затем небо осветил праздничный фейерверк.
Заиграл российский гимн.
Салют в Донецке.
Десятки людей размахивали российскими флагами.
Жители Донецка поздравляли друг друга.
Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.
Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.