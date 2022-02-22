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Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести из-за признания ЛНР и ДНР

Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести из-за признания ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Bloomberg узнал, какие санкции ЕС может ввести из-за признания ЛНР и ДНР

Предложения Еврокомиссии по санкциям ЕС против РФ могут включать ограниченный список лиц и организаций, запрет на торговлю с ЛНР и ДНР и добычу полезных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:54

2022-02-22T12:54

2022-02-22T13:06

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донбасс

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по санкциям ЕС против РФ могут включать ограниченный список лиц и организаций, запрет на торговлю с ЛНР и ДНР и добычу полезных ископаемых, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленного дипломата.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, еврокомиссия, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии