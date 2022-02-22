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Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России
Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022
Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России
Экстренное заседание кабмина Великобритании сейчас обсуждает пакет санкций против России, по итогам премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:13
2022-02-22T10:46
великобритания
санкции в отношении россии
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Экстренное заседание кабмина Великобритании сейчас обсуждает пакет санкций против России, по итогам премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление в парламенте, заявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид.По его словам, из сообщений известно, что на восток Украины прибывают военные и танки, из чего "можно заключить, что вторжение на Украину началось"."Заседание COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) идёт сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято… Будут введены санкции, как мы всегда и говорили", - сказал Джавид в эфире Sky News."Уверен, что мы сделаем санкции как можно более нацеленными на людей, ответственных за это нарушение международного права", - отметил он.Министр добавил, что в числе тем для обсуждения на заседании кабмина также будет продолжение военной поддержки Украины."По итогам заседания премьер-министр сделает заявление в парламенте о том, что нам известно о текущей ситуации "на земле" и какие меры мы примем", - указал Джавид.Джонсон ранее заявил, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто замешан в нарушении территориальной целостности Украины, меры вступят в силу во вторник. Он также заявил, что вне зависимости от действий президента Владимира Путина Великобритания будет непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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великобритания, санкции в отношении россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, борис джонсон
10:13 22.02.2022 (обновлено: 10:46 22.02.2022)
 
Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России

Джонсон сделает заявление по итогам заседания правительства по санкциям против России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита "Группы двадцати" в Риме.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед началом работы саммита Группы двадцати в Риме. - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Экстренное заседание кабмина Великобритании сейчас обсуждает пакет санкций против России, по итогам премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление в парламенте, заявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид.
По его словам, из сообщений известно, что на восток Украины прибывают военные и танки, из чего "можно заключить, что вторжение на Украину началось".
"Заседание COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) идёт сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято… Будут введены санкции, как мы всегда и говорили", - сказал Джавид в эфире Sky News.
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"Уверен, что мы сделаем санкции как можно более нацеленными на людей, ответственных за это нарушение международного права", - отметил он.
Министр добавил, что в числе тем для обсуждения на заседании кабмина также будет продолжение военной поддержки Украины.
"По итогам заседания премьер-министр сделает заявление в парламенте о том, что нам известно о текущей ситуации "на земле" и какие меры мы примем", - указал Джавид.
Джонсон ранее заявил, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто замешан в нарушении территориальной целостности Украины, меры вступят в силу во вторник. Он также заявил, что вне зависимости от действий президента Владимира Путина Великобритания будет непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ВеликобританияСанкции в отношении РоссииВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинБорис Джонсон
 
 
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