https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774256979.html

Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России

Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022

Правительство Британии экстренно обсуждает пакет санкций против России

Экстренное заседание кабмина Великобритании сейчас обсуждает пакет санкций против России, по итогам премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:13

2022-02-22T10:13

2022-02-22T10:46

великобритания

санкции в отношении россии

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

денис пушилин

владимир путин

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757078088_0:181:2884:1803_1920x0_80_0_0_582a0f4e612eae68473c93f324b6847a.jpg

ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Экстренное заседание кабмина Великобритании сейчас обсуждает пакет санкций против России, по итогам премьер-министр Борис Джонсон сделает заявление в парламенте, заявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид.По его словам, из сообщений известно, что на восток Украины прибывают военные и танки, из чего "можно заключить, что вторжение на Украину началось"."Заседание COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) идёт сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято… Будут введены санкции, как мы всегда и говорили", - сказал Джавид в эфире Sky News."Уверен, что мы сделаем санкции как можно более нацеленными на людей, ответственных за это нарушение международного права", - отметил он.Министр добавил, что в числе тем для обсуждения на заседании кабмина также будет продолжение военной поддержки Украины."По итогам заседания премьер-министр сделает заявление в парламенте о том, что нам известно о текущей ситуации "на земле" и какие меры мы примем", - указал Джавид.Джонсон ранее заявил, что Великобритания уже разработала санкции против тех, кто замешан в нарушении территориальной целостности Украины, меры вступят в силу во вторник. Он также заявил, что вне зависимости от действий президента Владимира Путина Великобритания будет непоколебима в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774264488.html

https://ria.ru/20220222/gretsiya-1774253874.html

великобритания

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

великобритания, санкции в отношении россии, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, борис джонсон