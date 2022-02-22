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https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774225459.html
В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса
В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022
В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:50
2022-02-22T12:53
республика крым
в мире
урсула фон дер ляйен
владимир путин
шарль мишель
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных республик Донбасса, Россию не запугать.По его словам, очень печально, что западные страны, которые все время выдавали себя за оплот демократии, сегодня являются стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан."Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример", — отметил депутат.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал соответствующие указы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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республика крым, в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, шарль мишель, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросовет, михаил шеремет, симферополь, признание днр и лнр в россии
04:50 22.02.2022 (обновлено: 12:53 22.02.2022)
 
В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

Депутат от Крыма Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных республик Донбасса, Россию не запугать.

"Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", — сказал он.

По его словам, очень печально, что западные страны, которые все время выдавали себя за оплот демократии, сегодня являются стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан.
"Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример", — отметил депутат.
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В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал соответствующие указы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.
Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Республика КрымВ миреУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинШарль МишельРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвросоветМихаил ШереметСимферопольПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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