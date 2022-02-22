https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774225459.html

В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

В Госдуме заявили, что Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:50

2022-02-22T04:50

2022-02-22T12:53

республика крым

в мире

урсула фон дер ляйен

владимир путин

шарль мишель

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новыми санкциями, которые намерены ввести западные страны из-за признания народных республик Донбасса, Россию не запугать.По его словам, очень печально, что западные страны, которые все время выдавали себя за оплот демократии, сегодня являются стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан."Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример", — отметил депутат.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал соответствующие указы.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

республика крым

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

республика крым, в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, шарль мишель, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросовет, михаил шеремет, симферополь, признание днр и лнр в россии