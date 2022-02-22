https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774221823.html

Во Франции назвали дату начала подготовки санкций против России

Во Франции назвали дату начала подготовки санкций против России - РИА Новости, 22.02.2022

Во Франции назвали дату начала подготовки санкций против России

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:00

2022-02-22T03:00

2022-02-22T06:50

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на внеочередном заседании (COREPER) во вторник, 22 февраля, приступят к подготовке процедуры принятия санкций против России в связи c признанием ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба представительства Франции, которая председательствует в настоящее время в ЕС.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении пообещали ответить санкциями на признание независимости ДНР и ЛНР. Согласно документу, "санкции будут приняты против тех, кто причастен к этому незаконному действию".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР "вопиющим нарушением международного права и минских соглашений" и пообещали отреагировать. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял ранее, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет полномочия по утверждению ограничительных мер.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

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Никита Стома

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