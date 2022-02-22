https://ria.ru/20220222/rosneft-1774418640.html

"Роснефть": ESG-повестка – один из приоритетов новой стратегии

"Роснефть": ESG-повестка – один из приоритетов новой стратегии - РИА Новости, 22.02.2022

"Роснефть": ESG-повестка – один из приоритетов новой стратегии

Одним из трех основных приоритетов "Роснефти" является снижение углеродного следа, сообщила компания в ходе презентации своей новой стратегии "Роснефть-2030:... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:31

2022-02-22T18:31

2022-02-22T18:31

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Одним из трех основных приоритетов "Роснефти" является снижение углеродного следа, сообщила компания в ходе презентации своей новой стратегии "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход"."Стратегия компании основана на трех приоритетах: снижении углеродного следа, операционном лидерстве и повышении эффективности", - заявил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро на презентации стратегии развития до 2030 года.Новая стратегия была разработана компанией для укрепления лидерских позиций в отрасли, усиления конкурентоспособности в рамках ESG-повестки, а также еще большего повышения ценности для акционеров, отметил он. Среди основных инициатив компании - пилотные проекты по улавливанию СО2, декарбонизация транспорта, использование ветроэнергетического потенциала.Ветер с "Востока"Важную роль в реализации новой стратегии "Роснефти" играет ее флагманский проект "Восток Ойл".Его ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов при переработке такой нефти. Для энергообеспечения "Роснефть" будет использовать попутный нефтяной газ, что обеспечит нулевое рутинное сжигание практически с самого начала эксплуатации проекта.Низкие удельные затраты на добычу, а также более низкий углеродный след, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает "Восток Ойл" одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.При реализации проекта "Роснефть" ориентируется на использование передовых с экологической точки зрения технологий. Так, для энергоснабжения "Восток Ойл" планируется использовать, в том числе, энергию ветра.В конце ноября 2021 года в рамках Российско-китайского энергетического бизнес-форума были подписаны соглашения с представителями Китая с целью проведения исследования ветроэнергетического потенциала проекта "Восток Ойл". Исследования предваряют начало работ по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию энергоцентра на основе энергии ветра. Для проработки всех необходимых деталей исследования стороны сформировали рабочие группы.По словам генерального директора "Восток Ойл" Владимира Чернова, китайские партнеры уже в ближайшую неделю представят коммерческие предложения по созданию ветрогенерирующих мощностей на проекте. Он отметил, что на начальном этапе потенциал ветрогенерации составит до 40 мегаватт. "При условии успешной реализации первой стадии этого проекта будем развивать этот потенциал и дальше", - добавил Чернов.Он отметил, что по проекту "Восток Ойл" предусматриваются альтернативные источники генерации на небольших автономных объектах вдоль трубы, где это очень целесообразно и будет способствовать сокращению затрат и снижению выбросов. "Это не будет только дань вопросу развития зеленой энергетики, это вопрос экономической эффективности", - заключил топ-менеджер.Безуглеродный транспортКомпания также прорабатывает варианты декарбонизации всех активов – "от устья скважины до АЗС". Её собственный транспорт будет постепенно переводиться на низкоуглеродное топливо, а на АЗС - развиваться сеть пунктов зарядки электромобилей.Советник по стратегическому планированию и инвестициям в ранге вице-президента Алексей Салин рассказал, что перевод автотранспорта с традиционных моторных топлив на КПГ, по некоторым оценкам, позволяет сократить удельные выбросы до 30%."Роснефть" также активно работает над созданием сети зарядных устройств для электромобилей. В 2021 году в рамках сотрудничества с "Русгидро" были открыты 4 быстрые зарядные станции для электромобилей на АЗК "Роснефти". Всего по итогам 2021 года на АЗС компании установлены и работают около 20 зарядных станций в Московской области, Владивостоке, Хабаровске, Ленинградской области, Тверской области и Краснодарском крае. Количество подобных зарядных станций будет увеличиваться вместе с развитием рынка электромобилей, утверждают в компании.Улавливание – путь к сокращению выбросовВ "Роснефти" считают, что внедрение технологии улавливания и хранения СО2 имеет решающее значение для сокращения выбросов. Как сообщил в ходе презентации директор департамента углеродного менеджмента "Роснефти" в ранге вице-президента Эмерсон Миленски, потенциальными хабами для проектов по улавливанию могут стать Юганск, Самотлор и Сахалин.По его словам, компания ожидает достаточно быстро реализовать эти возможности благодаря значительному потенциалу резервуаров для хранения CO2.В свою очередь, первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро сообщил, что хабы планируется запустить до 2030 года, при этом компания также анализирует проекты по производству низкоуглеродного топлива, в частности, водорода. Проекты "синего" водорода будут связаны с площадками улавливания и хранения CO2.Премии за снижение выбросов и зеленые инвестицииЕще одной инициативой "Роснефти" в области ESG является создание системы поощрения менеджмента за эффективную работу по снижению выбросов парниковых газов. Как рассказал Касимиро, в рамках стратегии компании создаются прямые действенные цели, обеспеченные соответствующими коэффициентами эффективности, которые достигают всех уровней менеджмента.Касимиро напомнил, что в рамках новой стратегии "Роснефть" планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам категорий 1 и 2. Эта масштабная цель стала основой для формирования стратегии компании: оставаться устойчивым производителем и свести к минимуму углеродный след и воздействие на окружающую среду.В свою очередь, Алексей Салин отметил, что любое инвестрешение, которое сегодня принимает "Роснефть", анализируется по критерию выбросов CO2. При этом инвестиции в зеленые инициативы компании составляют порядка 5% от capex (капитальные затраты – ред.), который сегодня балансирует около цифры в 1 триллион рублей.Доля газаВ ходе мероприятия Дидье Касимиро также высказал свое видение в отношении перспектив дальнейшего роста спроса на газ в мире и сообщил о планируемом увеличении доли газа в общем объеме добычи "Роснефти".Так, по его мнению, пики спроса на газ на развитых рынках, включая Европу и Северную Америку, ожидаются в 2030-2035 годах. Основной же потенциал роста спроса исходит со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона и поддерживается ужесточением правительственного контроля над загрязнением окружающей среды и целевыми показателями сокращения использования угля.Он добавил, что в долгосрочной перспективе будет увеличиваться и роль Ближнего Востока, а также новых регионов - потребителей газа, таких как Африка и Латинская Америка. В целом, по словам Касимиро, газ считается важным промежуточным топливом в процессе энергетического перехода, из-за чего прогноз спроса на него более оптимистичен, чем на нефть.На этом фоне вполне естественным выглядит намерение "Роснефти" нарастить долю газа в своей добыче. "Ранее озвученная цель "Роснефти" довести долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% до 2025 года будет реализована вне зависимости от экспортного потенциала", - сказал Касимиро.Он напомнил, что в достижении поставленной цели особую роль играет проект "Роспан", который обеспечит добычу газа в перспективе в объеме 20-22 миллиардов кубометров в год. Далее в этом году планируется запуск Харампурского месторождения, где добыча при выходе на проектную мощность должна составить порядка 11 миллиардов кубометров газа в год с потенциалом дальнейшего роста до 25 миллиардов кубометров.Нефть: новые залежи требуют инвестицийКоснулся Касимиро и состояния мирового рынка нефти, отметив, что в условиях сложившейся неопределенности многие нефтегазовые компании не решаются наращивать инвестиции. Из-за этого в 2021 году объем инвестиций в нефтегазовые проекты составил лишь половину от уровня 2014 года.Он также отметил, что, по прогнозам, потребление нефти в мире будет расти до начала 2030-х годов при относительном снижении ее доли в мировом энергетическом балансе. И, хотя нефть и газ остаются важными для мировой экономики, энергетическая отрасль сейчас страдает под давлением климатической повестки, добавил он. "Мир продолжает потреблять нефть, но теперь инвестирует в нее гораздо меньше, чем нужно", - посетовал топ-менеджер.По его словам, если в период 2011-2015 годов ведущие нефтегазовые компании мира инвестировали в геологоразведку в среднем 16 миллиардов долларов в год, то в прошлом году расходы на восполнение запасов углеводородов сократились до 5 миллиардов.

https://ria.ru/20220204/neft-1771128949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/gazprom-1771062176.html

https://ria.ru/20211015/novak-1754678436.html

https://ria.ru/20210813/vodorod-1745574465.html

https://ria.ru/20210916/sotrudnichestvo-1750371998.html

https://ria.ru/20211213/rosneft-1763383163.html

https://ria.ru/20211207/rosneft-1762552744.html

https://ria.ru/20211112/neft-1758753165.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

роснефть, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), экология, экология в россии, новости компаний - экономика