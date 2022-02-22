https://ria.ru/20220222/reyting-1774199924.html

Мурманская область заняла третье место в эко-рейтинге Баренцева региона

Мурманская область заняла третье место в эко-рейтинге Баренцева региона - РИА Новости, 22.02.2022

Мурманская область заняла третье место в эко-рейтинге Баренцева региона

Экологический рейтинг стран Баренцева евро-арктического региона по итогам 2021 года возглавила Швеция, второе место – у Финляндии и третье – у Мурманской... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:03

2022-02-22T00:03

2022-02-22T00:03

арктика

экология

мурманская область

россия

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Экологический рейтинг стран Баренцева евро-арктического региона по итогам 2021 года возглавила Швеция, второе место – у Финляндии и третье – у Мурманской области, сообщил в понедельник в рамках тематической онлайн-конференции координатор Союза BRIES от России, руководитель аналитического агентства Barents News Василий Борисов.Встреча на площадке МИА "Россия сегодня" была посвящена экологии Арктики и состоянию окружающей среды в странах Баренцева евро-арктического региона по итогам 2021 года."С одной стороны, ковид опять внес свои коррективы в деятельность экологов, поскольку действуют ограничения, с другой стороны, минувший год принес нам несколько позитивных моментов. Во-первых, это закрытие производств в городе Никеле – мы перестали осуществлять выбросы вредных веществ в атмосферу в арктическом регионе. В этом году новый атомный ледокол вышел на трассу, и мы всячески приветствуем это событие, потому что чем больше кораблей и судов на Северном морском пути без дизелей, тем лучше для экологии. То есть мы используем Арктику и Севморпуть, но не вредим природе, что очень важно. И в Норвегии в этом году тоже произошло событие, которое не могло не радовать, - активисты из Саамского парламента и организации "Природа и молодежь" остановили работу медного комбината, который сбрасывал свои отходы в воды Северного Ледовитого океана", - сказал Борисов.В числе весомых побед экологов последнего времени он отметил и то, что Исландия с 2024 года официально прекращает охоту на китообразных.Наряду с этим, экологи коснулись ряда проблем евро-арктического региона, одна из них также касается китов и тюленей."Сейчас в России активно развивается наблюдение за китами. Многие туркомпании взяли тему на вооружение и стремятся как можно больше людей отправить в подобные туры. На практике они не знают, как надо правильно подходить к китам, ставя под угрозу и безопасность животных, и развитие данного направления турбизнеса. Мы провели ряд мероприятий по этой теме в Мурманской области, говорили о том, что нужно создать курсы для капитанов, которые будут работать по этой теме. Интерес был очень большой. И многие туроператоры заинтересовались тем, чтобы применять правила для наблюдения за китами на практике", - поделился научный директор Фонда защиты китов, ученый-эколог Владимир Латка.Он отметил, что фонд стремится предотвращать гибель морских животных на путях, где осуществляется ледовая проводка. Ученый также дал пояснения относительно влияния глобального потепления на численность животных арктического региона."Угроза гренландским тюленям, действительно, существенная, потому что потепление нарастает, количество льдов снижается. В 2020 году была сверхкритическая ситуация, когда практически все Белое море осталось без льда к началу марта, когда начался сезон размножения тюленей. И в этот год погибло, по нашим оценкам, от 80 до 110 тысяч тюленей. Оценить масштаб бедствия точно невозможно, поскольку добраться туда в этот период было трудно", - пояснил Латка.Руководитель центра экологического мониторинга "Помор" Тимофей Суровцев подчеркнул на встрече роль взаимодействия стран Баренцева евро-арктического региона, входящих в так называемое "Баренцево сотрудничество"."Арктика огромна – она простирается от Канады до Чукотки. Мы сейчас говорим про Баренцев регион, его важнейшую роль и в экономическом, и в климатическом плане. В него входят 13 губерний, провинций и иных административных образований Норвегии, России, Финляндии, Дании и Швеции. Здесь сложилось Баренцево сотрудничество – уникальный образчик взаимодействия, которое позволяет определить болевые точки и найти оптимальные пути их решения. Добавлю, что акватория Баренцева моря играет особую роль в развитии северных территорий России. Сама природа привлекает людей и стимулирует активное развитие промышленности, но важно, чтобы это развитие не было губительным для природы", - подчеркнул Суровцев.Оценку окружающей среды экологи проводили по нескольким позициям: состояние экологии, влияние среды на качество жизни в регионе и качество регионального управления, которое подразумевает под собой те усилия, которые администрации территорий прикладывают для охраны природы."Рейтинг был составлен на базе официальных данных. Лидером рейтинга стали арктические регионы Швеции, которые традиционно, уже не первый год, не наносят окружающей среде ущерба. Хотя, надо признать, что ситуация там все же ухудшается, потому что леса вырубают, а там проходят миграционные пути северных оленей, которые тоже от этого страдают. На втором месте – арктические регионы Финляндии: это объясняется тем, что там нет ни одного производства. На третьем месте оказалась Мурманская область, потому что серьезные усилия прикладывает администрация, - там создано 16 особо охраняемых зон, ведутся мероприятия по очистке берегов и сбору мусора, и они приносят свои плоды. Замыкает четверку Норвегия, которая утрачивает образ экологически стерильной страны — в связи с активацией добычи полезных ископаемых", - подвел итоги Суровцев.Он добавил, что Норвегия в нынешнем рейтинге переместилась со второго места на четвертое, объяснив это тем, что страна активно развивает промышленное производство, добычу сырья, в частности, расширяет объекты нефтедобычи, что не может не сказываться на ситуации негативно. Вместе с тем, участники пресс-конференции подчеркнули, что ведут активный диалог с экологами скандинавских стран, отметив их весомый вклад в решение общих для Баренцева евро-арктического региона проблем.

https://ria.ru/20220131/premiya-1770309734.html

https://ria.ru/20211110/zapad-1758285184.html

https://ria.ru/20211012/otkhody-1754287064.html

https://ria.ru/20211005/nobelevskaya-premiya-1753225349.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

арктика, экология, мурманская область, россия