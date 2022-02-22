https://ria.ru/20220222/razryv-1774315464.html

Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией

Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией

Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:09

2022-02-22T13:09

2022-02-22T16:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донбасс

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом."Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я <…> сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации", — сказал он.Действия Москвы он назвал "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".При этом украинский лидер выразил надежду, что войны с Россией не будет. В противном случае, по его словам, на Украине введут военное положение.Вопрос следует решать путем диалога, уверен Зеленский."Мы понимаем все риски, мы призываем Россию <…> садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия <…> Мы получили ответ? — и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", — заключил он.Слова президента Украины прокомментировали в российском МИД. Как заявил заместитель министра Андрей Руденко, Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их суверенитет.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс