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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/razryv-1774315464.html
Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией
Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:09
2022-02-22T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом."Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я &lt;…&gt; сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации", — сказал он.Действия Москвы он назвал "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".При этом украинский лидер выразил надежду, что войны с Россией не будет. В противном случае, по его словам, на Украине введут военное положение.Вопрос следует решать путем диалога, уверен Зеленский."Мы понимаем все риски, мы призываем Россию &lt;…&gt; садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия &lt;…&gt; Мы получили ответ? — и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", — заключил он.Слова президента Украины прокомментировали в российском МИД. Как заявил заместитель министра Андрей Руденко, Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их суверенитет.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс
13:09 22.02.2022 (обновлено: 16:50 22.02.2022)
 
Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией

Президент Украины Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений с Россией

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений c Россией после признания ею независимости республик Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с эстонским коллегой Аларом Карисом.
"Мне пришел запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Я <…> сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации", — сказал он.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Действия Москвы он назвал "юридической агрессией, которая дает твердый фундамент для эскалации со стороны России".
При этом украинский лидер выразил надежду, что войны с Россией не будет. В противном случае, по его словам, на Украине введут военное положение.
Вопрос следует решать путем диалога, уверен Зеленский.
"Мы понимаем все риски, мы призываем Россию <…> садиться за стол переговоров, мы готовы заседать на всех площадках. Россия это прекрасно знает, и на сегодня об этом знает не только Россия <…> Мы получили ответ? — и ответ был вчера, мы его с вами видим. Украина должна на это реагировать, защищая свой суверенитет и наше государство", — заключил он.
Слова президента Украины прокомментировали в российском МИД. Как заявил заместитель министра Андрей Руденко, Москва не желает разрывать дипломатические отношения с Киевом.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их суверенитет.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что считает необходимым незамедлительно признать независимость ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция Я люблю ДНР во время празднования подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Заиграл российский гимн.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР в Донецке
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Салют в Донецке.

Салют в честь подписания документов о признании Российской Федерацией независимости ЛНР и ДНР в Донецке
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Десятки людей размахивали российскими флагами.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка поздравляли друг друга.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в Донецке
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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