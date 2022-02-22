https://ria.ru/20220222/putin-1774368329.html

Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым

Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым - РИА Новости, 22.02.2022

Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:40

2022-02-22T15:40

2022-02-22T15:40

россия

казахстан

одкб

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

касым-жомарт токаев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774364738_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_67416e637710b377e01e5b3e8c1394f8.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по словам Путина, отношения России и Казахстана подтверждают, что Москва укрепляет суверенитет своих соседей."Я только что перед вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример подтверждает такую нашу политику. Мы по просьбе казахстанского руководства поддержали их в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220221/karabakh-1774083905.html

россия

казахстан

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казахстан, одкб, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, касым-жомарт токаев, в мире