Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым
Путин сообщил Алиеву, что перед переговорами пообщался с президентом Казахстана Токаевым
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по словам Путина, отношения России и Казахстана подтверждают, что Москва укрепляет суверенитет своих соседей.
"Я только что перед вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример подтверждает такую нашу политику. Мы по просьбе казахстанского руководства поддержали их в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану", - сказал Путин.
Опубликовано: Екатерина Зайцева