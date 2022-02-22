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https://ria.ru/20220222/putin-1774368329.html
Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым
Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым - РИА Новости, 22.02.2022
Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:40
2022-02-22T15:40
россия
казахстан
одкб
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по словам Путина, отношения России и Казахстана подтверждают, что Москва укрепляет суверенитет своих соседей."Я только что перед вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример подтверждает такую нашу политику. Мы по просьбе казахстанского руководства поддержали их в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану", - сказал Путин.
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россия, казахстан, одкб, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, касым-жомарт токаев, в мире
15:40 22.02.2022
 
Путин сообщил, что пообщался с Токаевым перед переговорами с Алиевым

Путин сообщил Алиеву, что перед переговорами пообщался с президентом Казахстана Токаевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что перед визитом зарубежного коллеги поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по словам Путина, отношения России и Казахстана подтверждают, что Москва укрепляет суверенитет своих соседей.
"Я только что перед вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример подтверждает такую нашу политику. Мы по просьбе казахстанского руководства поддержали их в рамках ОДКБ в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:09
Путин и Алиев подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
РоссияКазахстанОДКБВладимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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