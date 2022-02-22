https://ria.ru/20220222/putin-1774352809.html
Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 22.02.2022
Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:45
2022-02-22T14:45
2022-02-22T15:16
нагорный карабах
владимир путин
ильхам алиев
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_374:0:2515:1204_1920x0_80_0_0_2758637bc1b40b5794174dd4b5e2a72d.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию торгово-экономических связей в Нагорном Карабахе, также есть споры, но Москва будет делать все, чтобы процесс урегулирования шел мирным путем."В любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем. И чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774350251.html
нагорный карабах
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993814_230:0:2504:1706_1920x0_80_0_0_f04c8fa93b7bb956b624d8d5c52ab57f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, армения, азербайджан
14:45 22.02.2022 (обновлено: 15:16 22.02.2022)
Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе
Путин: будет сделано все, чтобы урегулирование в Нагорном Карабахе шло мирно