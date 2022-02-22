https://ria.ru/20220222/putin-1774352809.html

Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 22.02.2022

Путин высказался о регулировании ситуации в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:45

2022-02-22T14:45

2022-02-22T15:16

нагорный карабах

владимир путин

ильхам алиев

армения

азербайджан

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию торгово-экономических связей в Нагорном Карабахе, также есть споры, но Москва будет делать все, чтобы процесс урегулирования шел мирным путем."В любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем. И чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220222/deklaratsiya-1774350251.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

нагорный карабах, владимир путин, ильхам алиев, армения, азербайджан