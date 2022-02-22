https://ria.ru/20220222/putin-1774345063.html

Песков рассказал о состоянии Путина во время обращения

Песков рассказал о состоянии Путина во время обращения - РИА Новости, 22.02.2022

Песков рассказал о состоянии Путина во время обращения

Президент России Владимир Путин демонстрировал максимальную собранность, но в части, где речь идет о тех трагических событиях, которые имели место, добавляются... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:23

2022-02-22T14:23

2022-02-22T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин демонстрировал максимальную собранность, но в части, где речь идет о тех трагических событиях, которые имели место, добавляются и эмоции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос про эмоциональное состояние президента России Владимира Путина во время обращения.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Я не совсем понимаю вопрос, но однозначно вчера, естественно, президент, как и ранее в аналогичных ситуациях, естественно, демонстрировал максимальную собранность и, когда речь шла о концептуальных размышлениях (первой, "лекционной части" - ред.), о чем вы говорили - да, там более спокойная манера оглашения, но где речь идёт о нашем времени, где речь идет о тех трагических событиях, которые имели место, там, конечно же, к этой максимальной особенности добавляются и эмоции", - заявил Песков, отвечая на вопрос про эмоциональное состояние президента во время обращения.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков