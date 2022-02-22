https://ria.ru/20220222/priznanie-1774201210.html

Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:12

2022-02-22T00:12

2022-02-22T06:41

в мире

франция

эммануэль макрон

владимир путин

россия

украина

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771628409_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_d83eec4edb1dc20be37063e3ed43590f.jpg

ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.По мнению Макрона, такое решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины."Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", - отметили в Елисейском дворце.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>РИА Новости

https://ria.ru/20220219/makron-1773667761.html

франция

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии