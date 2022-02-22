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Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР
Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:12
2022-02-22T06:41
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.По мнению Макрона, такое решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины."Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", - отметили в Елисейском дворце.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;РИА Новости
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франция
россия
украина
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в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
00:12 22.02.2022 (обновлено: 06:41 22.02.2022)
 
Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Президент Франции Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести санкции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", - говорится в коммюнике.
По мнению Макрона, такое решение является односторонним нарушением международных обязательств России и посягательством на суверенитет Украины.
"Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", - отметили в Елисейском дворце.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 08:00
Макрон обвинил Россию во всемогуществе ее пропаганды
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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