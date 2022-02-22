00:12 22.02.2022 (обновлено: 06:41 22.02.2022)
Макрон призвал ввести санкции против России после признания ДНР и ЛНР
Президент Франции Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести санкции
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
ПАРИЖ, 21 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией ДНР и ЛНР и призвал ввести против нее санкции ЕС, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Президент Республики осуждает принятое Президентом РФ решение о признании сепаратистских областей востока Украины", - говорится в коммюнике.
"Он призывает к созыву экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также к принятию адресных европейских санкций", - отметили в Елисейском дворце.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
РИА Новости
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Опубликовано: Никита Стома