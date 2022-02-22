https://ria.ru/20220222/privychka-1774362144.html
Как замедлить старение, изменив всего одну привычку
Диетологи рассказали, как замедлить старение всего одной привычкой - РИА Новости, 22.02.2022
Как замедлить старение, изменив всего одну привычку
Борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок. Об этом со ссылкой на американского диетолога Дану... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:19
2022-02-22T15:19
2022-02-22T16:56
здоровье - общество
диета
питание
еда
сон
вредные привычки
кофеин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок. Об этом со ссылкой на американского диетолога Дану Эллис Ханнс сообщил портал Eat This, Not That!."Идея о том, чтобы обеспечивать ваш организм чем-то, что подпитывает его (в первую очередь натуральными сахарами, содержащимися в яблоках), действительно имеет смысл", — сказала она.Эксперт подчеркнула, что таким образом тело обучается распознавать время пробуждения. Также, по ее словам, употребление яблок вместо кофе способствует появлению энергии для ускорения метаболизма."В них содержится много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости, в них мало калорий в пересчете на объем, они вкусные, и в них много воды", — заключила Ханнс.В статье указывается, что яблоки, так же, как и кофеин, содержат в себе "заряд бодрости", однако не вызывают эмоциональных всплесков, скачков настроения, тревожности, волнения и упадка сил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220115/opasnost-1767946786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, диета, питание, еда, сон, вредные привычки, кофеин
15:19 22.02.2022 (обновлено: 16:56 22.02.2022)
Диетологи рассказали, как замедлить старение всего одной привычкой
Американский диетолог Ханнс: яблоки дают такой же заряд бодрости утром, как и кофеин
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости
. Борьбу с лишним весом и старением можно облегчить, заменив привычку пить кофе по утрам употреблением яблок. Об этом со ссылкой на американского диетолога Дану Эллис Ханнс сообщил портал Eat This, Not That!
.
"Идея о том, чтобы обеспечивать ваш организм чем-то, что подпитывает его (в первую очередь натуральными сахарами, содержащимися в яблоках), действительно имеет смысл", — сказала она.
Эксперт подчеркнула, что таким образом тело обучается распознавать время пробуждения. Также, по ее словам, употребление яблок
вместо кофе
способствует появлению энергии для ускорения метаболизма.
"В них содержится много клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости, в них мало калорий в пересчете на объем, они вкусные, и в них много воды", — заключила Ханнс.
В статье указывается, что яблоки, так же, как и кофеин, содержат в себе "заряд бодрости", однако не вызывают эмоциональных всплесков, скачков настроения, тревожности, волнения и упадка сил.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>